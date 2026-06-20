Мир сквозь призму Казахстана: история тревел-блогера Дастана Мухамедрахима

Казахстан часто удивляет даже тех, кто живет здесь всю жизнь. Степи, горы, каньоны, солончаки, водопады, пустыни и озера в разных регионах страны складываются в пейзаж, который сложно описать одним словом. Но еще сложнее – показать его так, чтобы зритель на другом конце света захотел остановить ленту, досмотреть ролик до конца и однажды увидеть эти места своими глазами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqculture.com

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Сегодня именно социальные сети становятся одним из самых быстрых способов открыть страну миру. Один точный кадр, снятый в нужное время и с неожиданного ракурса, способен рассказать о Казахстане больше, чем длинный туристический буклет. В этом смысле тревел-блогеры все чаще становятся не просто авторами красивого контента, а проводниками в культуру, природу и атмосферу страны.

Один из таких авторов – Дастан Мухамедрахим. Недавно он был признан лучшим тревел-блогером мира на международной премии WIBA Awards, которую часто называют «Оскаром» блогерской индустрии. Его видео о Казахстане собирают миллионы просмотров, попадают на крупные международные страницы и вызывают интерес у зрителей из разных стран.

Сейчас вместе с известными контент-мейкерами Joe Hattab и MegaAmerican Дастан путешествует по живописным уголкам Казахстана, снимая природные локации, о которых многие зарубежные зрители узнают впервые. Во время съемочной экспедиции он дал эксклюзивное интервью порталу Qazaq Culture и рассказал, почему Казахстан может удивить мир, что скрывается за минутным роликом и какие места страны еще ждут своего открытия.

– Чем, на ваш взгляд, Казахстан прежде всего привлекает зарубежную аудиторию и как вам удается показывать нашу страну с нового ракурса?

– Иностранных зрителей в первую очередь удивляет природное разнообразие Казахстана. У нас есть горы, которые могут напомнить Швейцарию, соленые озера, похожие на пейзажи Боливии, пустыни с атмосферой Саудовской Аравии и каньоны, которые многие сравнивают с американскими ландшафтами. Получается, показывая один Казахстан, ты будто открываешь зрителю сразу несколько разных миров.

Но для меня важно не просто снять красивую локацию. Я стараюсь искать идею для каждого ролика: необычный ракурс, движение камеры, момент света, визуальный прием. Даже знакомое место можно показать так, что человек увидит его заново.

После таких видео мне часто пишут иностранцы. Они спрашивают, где находится эта локация, как туда добраться, когда лучше приехать. Многие признаются, что раньше почти ничего не знали о Казахстане, а после роликов захотели включить нашу страну в свои маршруты. Когда видео подхватывают крупные международные страницы, их видят миллионы людей. И это уже не просто контент – это реальное продвижение Казахстана за рубежом.

– Недавно вы были признаны лучшим тревел-блогером на международной премии WIBA Awards. Что для вас значит эта награда?

– Для меня WIBA Awards – особенная награда. Эта премия уже восемь лет отмечает лучших блогеров мира, и в нашей сфере ее действительно часто называют «Оскаром». Церемония проходит в Каннах, в дни Каннского кинофестиваля, поэтому атмосфера там очень масштабная: приезжают известные личности, инфлюенсеры и создатели контента из разных стран.

Я не актер и не певец, поэтому, конечно, не могу претендовать на кинематографический «Оскар». Но в тревел-блогинге WIBA Awards – одна из самых высоких вершин. Для меня это главное профессиональное достижение на сегодняшний день.

Особенно ценно то, что я оказался в одном ряду с авторами, у которых десятки и даже сотни миллионов подписчиков. Например, среди участников были блогеры уровня Хаби Лейма, чья общая аудитория приближается к 300 миллионам человек. На этом фоне у меня пока менее двух миллионов подписчиков, но я получил признание на международном уровне. Для меня это не только личная победа, но и подтверждение того, что контент о Казахстане действительно интересен миру.

⁠– Есть ли среди уже снятых вами регионов место, которое особенно близко вашему сердцу? И какие малоизвестные уголки Казахстана, на ваш взгляд, заслуживают продвижения на мировом уровне?

– Я часто получаю этот вопрос и каждый раз отвечаю немного по-разному. Потому что чем больше путешествую по Казахстану, тем сильнее понимаю: у каждого региона есть свой характер. Одно и то же место может открываться совершенно иначе в другое время года, при другом свете или после новой поездки.

Если назвать три направления, которые особенно близки мне сейчас, первым будет Мангистау. Мы вернулись оттуда буквально несколько дней назад, и эта поездка снова показала, насколько этот регион уникален. В Мангистау есть места, о которых пока мало знают не только иностранцы, но и сами казахстанцы. Каждый раз кажется, что ты уже видел этот регион, но он снова удивляет.

Второе место – Катон-Карагай. Его природа, на мой взгляд, не уступает Швейцарии, а где-то даже превосходит ее. Там много труднодоступных уголков, где ощущается почти нетронутая природа. В регионе находится один из крупнейших водопадов Азии. А летом, особенно в начале июля, когда у подножия заснеженных гор цветут луга, пейзаж выглядит как ожившая картина.

Третье направление – Алматинский регион. Его сила в невероятном разнообразии. Здесь можно увидеть горы, пустынные пространства, Поющий бархан, а если отправиться в сторону Тянь-Шаня – добраться до Нарынкола, неподалеку от которого находится пик Хан-Тенгри, самая высокая точка Казахстана.

Среди малоизвестных мест я бы выделил озера Ушколь в Джунгарском Алатау. Добраться туда сложно, поэтому людей там почти не бывает. До поездки я сам почти не видел фотографий и видео этой местности. Но ролик об Ушколе набрал на моей странице более восьми миллионов просмотров. Это показывает, что даже малоизвестные локации могут стать настоящим открытием для большой аудитории.

Еще одно место – впадина Карынжарык в Мангистау. Мы побывали там во время последней экспедиции. По красоте она может соперничать с пейзажами Боливии: солончаковые равнины, каньоны, необычные формы рельефа. Когда оказываешься там, есть ощущение, что попал в другой мир. Такие места обязательно нужно показывать международной аудитории.

– Вы часто говорите, что у каждого места есть свой «золотой час». Как вы готовитесь к съемкам, чтобы застать этот момент? И какая работа, обычно остающаяся за кадром, стоит за одним видеороликом?

– Я уже, можно сказать, трижды объехал Казахстан. Благодаря этому мы хорошо понимаем, когда лучше ехать в тот или иной регион, где важен сезон, где нужно дождаться определенного света, а где многое зависит от погоды. Сейчас мы планируем поездки не просто по карте, а с учетом природных явлений и нужного времени для съемки.

Очень помогают и подписчики. Каждый день я получаю десятки сообщений – иногда не меньше 50. Люди рассказывают, где расцвели поля, где появился необычный туман, где можно увидеть редкое природное явление. Благодаря таким подсказкам мы часто находим новые локации.

За минутным роликом стоит гораздо больше работы, чем может показаться. Иногда, чтобы передать высоту горы или масштаб местности, нужно подняться на сложный участок, правильно выбрать точку, дождаться света. Со стороны такие кадры могут выглядеть рискованно, и зрители часто переживают. Но за камерой всегда есть команда, которая следит за безопасностью. Например, когда мы снимали видео на крыше отеля Pana в Семее, рядом были три человека, контролировавшие каждый мой шаг.

Отдельная история – съемки с дрона. Сильный ветер, деревья, сложный рельеф – все это создает риски для техники. За все время мы потеряли или разбили уже более 20 дронов. Поэтому короткий ролик в одну минуту – это не просто красивый кадр. Это подготовка, команда, время, иногда риск и очень много труда.

– Вы начинали профессиональный путь как учитель казахского языка и литературы. Помогает ли вам педагогический опыт создавать контент и выстраивать общение с аудиторией?

– Да, педагогический опыт очень помогает. Работа учителем учит ясно формулировать мысли, выстраивать контакт с людьми и чувствовать ответственность за каждое слово. Это важно и в социальных сетях.

Я стараюсь внимательно относиться не только к картинке, но и к текстам: к сторис, подписям, рилсам. Для меня важно писать грамотно, понятно и уважительно к аудитории. Когда у человека большая аудитория, его речь тоже становится частью контента.

Иногда вижу блогеров с большим количеством подписчиков, которые допускают много ошибок в текстах. Я никого не хочу критиковать, но мне кажется, что автор, который обращается к широкой аудитории, должен быть внимателен к языку. Красивое видео привлекает внимание, но грамотная речь помогает удержать доверие.

– На что, по вашему мнению, следует обратить внимание в первую очередь, чтобы привлечь больше туристов в регионы Казахстана с живописной природой и богатым историческим наследием?

– Сегодня один из самых сильных инструментов продвижения туризма – социальные сети. Люди все чаще узнают о странах и маршрутах через телефон. Они видят короткое видео, сохраняют его, отправляют друзьям, начинают искать информацию. Так формируется интерес к месту.

Для этого не всегда нужны большие рекламные кампании. Иногда достаточно показать локацию так, чтобы человеку захотелось туда попасть. Необычный ракурс, красивый свет, искреннее впечатление – и ролик начинает распространяться сам. Я вижу по реакции аудитории, что интерес к Казахстану растет. За последние годы все больше иностранцев пишут, что хотят приехать именно после просмотра таких видео.

Но одного интереса недостаточно. Когда человек уже решил приехать, важно, чтобы ему было удобно путешествовать. Нужна инфраструктура, понятная навигация, сервис, безопасность, доступная информация о маршрутах. И, конечно, важно сохранять наше традиционное гостеприимство. Если турист уедет с хорошими впечатлениями, он не только захочет вернуться, но и расскажет о Казахстане другим.

– Вы говорили, что пока показали лишь около 30 процентов природных красот Казахстана. Какие регионы еще хотели бы посетить и снять? А если бы вам нужно было представить нашу страну миру всего за одну минуту, какие места и образы вы бы включили в этот ролик?

– Казахстан невозможно полностью уместить в одну минуту. У нас огромная страна, и в каждом регионе – свой ландшафт, своя атмосфера, своя история. В одном ролике сложно показать и горы, и степи, и пустыни, и каньоны, и озера так, чтобы зритель почувствовал весь масштаб.

Сейчас среди мест, куда я хочу поехать, – горы Актолагай в Актюбинской области. По ландшафту они напоминают Бозжыра в Мангистау, и мне кажется, что там можно снять очень сильные кадры. Также мне интересны окрестности Риддера. Я часто слышу, что природа там не менее живописна, чем маршрут к Белухе в Катон-Карагае. Некоторые блогеры уже снимали там медведей. В будущем мне тоже хотелось бы побывать в этом регионе и показать его дикую природу с помощью дрона.

Интересен и Тургайский регион. На первый взгляд он может показаться бескрайней равниной, но у этой местности есть своя особая красота. Отдельного внимания заслуживает область Ұлытау. Туда можно привлекать туристов не только природой, но и историческим наследием, включая мавзолей Жошы-хана.

Если бы нужно было представить Казахстан миру за одну минуту, я бы выбрал не просто самые красивые кадры, а образы, которые раскрывают страну с разных сторон. Это были бы горы и степи, каньоны и солончаки, древние памятники и люди, которые встречают гостей с открытым сердцем. Потому что Казахстан – это не только природа. Это пространство, история, культура и чувство свободы, которое невозможно передать одним кадром, но можно попытаться передать через настоящую эмоцию.