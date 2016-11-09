Мир стоит того, чтобы за него бороться

Практически на всех встречах в Токио в том или ином контексте затрагивались аспекты ядерного разоружения и нераспространения – тема, волнующая все японское об­щество, а учитывая неоспоримое лидерство Казахстана в этом процессе, вызывающая особое отношение к нашей стране.Поэтому невозможно было побывать в Японии и не посетить Хиросиму. Глава государства осмотрел экспозиции в Мемориальном музее Мира, оставил запись в Книге почетных гостей, а также отдал дань памяти погибшим при бомбардировках города, возложив цветы к символической могиле – Кенотафу памяти.Япония – единственная­ страна, подвергшаяся ядерной бомбардировке: в 1945 году на города Хиро­симу и Нагасаки были сброше­ны две атомные бомбы. Первой пострадала­ именно­ Хиросима.­ Разрушения, причи­ненные городу «Малы­шом» (Little Boy – так иро­нично называли смер­то­носное оружие), были ко­лоссальными.­ Зона радиусом более чем в 1,5 км от эпицент­ра взрыва была уничтожена полностью, около­ 90% зданий и сооружений разрушены до основания или повреждены, около 70 тыс. человек погибли немедленно, после еще 60 тыс. умерли от лучевой болезни, ожогов и других ранений, еще больше пострадало от долгосрочных последствий ядерного взрыва.В 1949 году правительство Японии провозгласило Хиросиму «Городом мира» и приняло решение заново его застроить, так что на начало 60-х годов прошлого века он был уже практи­чески восстановлен.А в районе эпицентра взрыва был заложен Мемориальный парк Мира, на территории которого как раз находятся кенотаф и музей, которые посетил Глава государства. Здесь же расположены Купол Гэмбаку – здание выставочного центра, разрушенное, но выстоявшее после бомбардировки, мо­нумент Пламя Мира, Колокол Мира, Фонтан молитвы, Ворота мира и многие другие памятные сооружения, установленные в разное время, но несущие одну идею – трагедия не должна повториться, а стремление жить в мире без войн должно восторжествовать.Во время посещения Мемориального парка состоялась торжественная церемония присвоения Президенту звания «Особого почетного гражданина» Хиросимы. Город с 1963 года таким образом отмечает зарубежных деятелей, внесших значительный вклад в развитие международного сотрудничества, в дело мира и ядерного разоружения. На сегодня это звание носят 36 человек, но до сих пор главы зарубежных государств и правительств этой награды не удостаивались. Нурсултан Назарбаев стал первым.Приняв почетный знак отличия, Глава государства поблагодарил власти и общественность города Хиросимы, отметив, что этот шаг говорит о солидарнос­ти позиций Казахстана и Японии в вопросах антиядерного движения.– Японские города Хиросима и Нагасаки являются общемировыми символами борьбы человечества против оружия массового уничтожения. Весь мир высоко ценит ваши усилия и бесценный вклад в построение мира, свободного от ядерного арсенала, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Посещение Хиросимы и знакомство с объек­тами Мемориального парка Мира в очередной раз укрепили мою веру в важность выдвигаемых нами инициатив в области ядерного разоружения и нераспространения. Находясь здесь, в Хиросиме, увидев весь ужас последствий взрыва атомной бомбы, призываю лидеров всего мира отказаться от ядерных испытаний, не допустить повторения атомной трагедии.Нурсултан Назарбаев напомнил, что Казахстану и его народу не понаслышке знаком «немирный атом» – неизмеримый урон казахстанской земле и здоровью людей причинили непрерывные испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, длившиеся более четырех десятилетий. Более миллиона казахстанцев подверглись облучению, еще нескольким поколениям предстоит страдать из-за последствий тех взрывов.Глава государства призвал приложить все усилия для недопущения подобных трагедий. Казахстан и Япония уже немало делают в этом отношении. Только в рамках нынешних переговоров с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ была достигнута договоренность об объединении усилий двух стран для дальнейших действий по построению мира, свободного от угрозы оружия массового поражения.Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи от имени всех жителей города поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приезд, подчерк­нув символическое значение того, что этот визит состоялся в год 25-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Городской глава напомнил и другие инициативы Президента – отказ от ядерного арсенала, создание безъядерной зоны в Центральной Азии, объявление даты 29 августа Международным днем против ядерных испытаний.– Награждая Вас званием «Особого почетного гражданина», мы хотим показать, как высоко ценим ваши достижения, направленные на избавление мира от ядерного оружия. Искренне надеюсь, что сегодняшнее награждение послужит укреплению Вашего лидерства в мировом сообществе с целью ликвидации ядерной угрозы и достижения вечного мира на нашей земле, – отметил мэр Хиросимы.Кстати, церемонию в музее предваряло маленькое, но очень сильное и трогательное выступ­ление – казахстанская и японская певицы вместе с небольшим хором маленьких жителей Хиросимы спели на двух языках песню «Заман-ай». Президента выступление тоже растрогало – Нурсултан Абишевич отметил, что видит в нем символ духовной близости наших народов в стремлении избавить мировое сообщество от ядерного зла.Поскольку Хиросима стала завершающим пунктом в программе официального визита Президента в Японию, в этом городе он нашел время пообщаться с журналистами, чтобы рассказать о проделанной за три дня большой работе.Глава государства подчеркнул, что прошедшие в рамках визита переговоры стали результативными – удалось достичь всех поставленных целей. Принято совместное заявление лидеров Казахстана и Японии, в котором, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, отношения стран определены как стратегические, углубленные, доверительные.Президент отметил важность участия японских компаний в казахстанских бизнес-проектах, указав на договоренности в этой сфере, а также заинтересованность предпринимателей Японии в развитии сельского хозяйства в РК.– Надеюсь, что японские компании к нам придут. По крайней мере, в ходе встречи с «капитанами» японского бизнеса они говорили о большой заинтересованности. Члены нашей делегации ознакомили японских коллег с бизнес-климатом в нашей стране. Сейчас непросто найти деньги, все экономят, продолжается кризис. В этих условиях такое уважительное отношение к нашей стране является хорошим сигналом, – подчеркнул Глава государства.Нурсултан Назарбаев также обратил внимание, что особое место в отношениях двух стран занимает антиядерная тематика.– Мы правильно сделали, зае­хав в Хиросиму. Консолидация сил Казахстана и Японии, совместные инициативы очень важны, тем более что мной в Манифесте «Мир. XXI век» выдвинута задача, чтобы в этом столетии вообще покончить с оружием массового уничтожения, – сказал Президент.