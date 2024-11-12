Мировая премьера балетной постановки «Class Concert» состоится в Казахстане

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30 ноября в Almaty Theatre и 3 декабря в Astana Opera пройдет III-ий фестиваль Freedom, сообщает Kazpravda.kz

В первом отделении фестиваля зрителей ожидает мировая премьера балетной постановки «Class Concert», созданной под руководством хореографа Валентино Цуккетти из Королевского театра Ковент-Гарден.

Валентино Цуккетти славится своим новаторским подходом к классической хореографии, объединяя традиционные техники с современными элементами, что делает его работы востребованными на международных сценах.

В постановке «Class Concert» примут участие ведущие солисты крупнейших европейских театров, а сам спектакль войдет в постоянный репертуар театра «Астана Опера».

Во втором отделении фестиваля будет представлено произведение знаменитой труппы L-E-V Dance Company под руководством выдающегося хореографа Шарон Эяль, которые выступают в Казахстане впервые.

Работы Шарон Эяль известны своей эмоциональной глубиной и смелыми экспериментами с движением и формой.

Спектакль «Into The Hairy», который будет показан на фестивале, обещает стать одним из главных событий программы, отмечает qazaqculture.com