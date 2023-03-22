Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане

В Астане установили рекорд Гиннесса по изготовлению главного блюда праздника – наурыз коже, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Сертификат, свидетельствующий об установлении рекорда Казахстана, выдали акимату Астаны и акимату района Байконыр.

Всего было изготовлено 2 100 литров наурыз коже. Рекорд зафиксирован 22 марта 2023 года.

Сотни килограммов пшеницы, риса и мяса потребовалось, чтобы приготовить национальное блюдо. Готовым продуктом прохожих угощали в парке Ататюрка.

"Более двух тонн наурыз коже – абсолютный рекорд. Ранее лучший показатель по приготовлению коже принадлежал туркестанцам. Два года назад они сварили 2 тысячи литров наурыз коже. Сегодня этот рекорд официально обновлен", – сказал официальный представитель региональной Казахстанской книги рекордов Гиннесса Куандык Кудайбергенов.

Наурыз коже готовили в 10 казанах объемом от 60 до 150 литров. Затем его разлили в 20 бидонов, в которых поместилось по 95 литров блюда.

Напомним, в праздничные дни в парках и на площадях столицы проходят народные гулянья в честь Наурыза. На открытых площадках развернули выставочные юрты, посвященные великим деятелям истории. Здесь же организовали концерты с участием звезд казахстанской эстрады, артистов города и творческих коллективов.

Гостям праздника раздавали бауырсаки, горячие блюда и главное угощение – наурыз коже.

Также для создания праздничной атмосферы на открытом воздухе обустроили красочные фотозоны, алтыбакан. На отдельных спортивных площадках проводились состязания по национальным видам спорта.