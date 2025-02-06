Мировой спрос на золото побил новый рекорд

Очередной рекордный уровень в 2024 году был достигнут на фоне активных покупок золота центральными банками и роста инвестиционного спроса

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Общий объем сделок с золотом в прошлом году составил 4 974 тонны по сравнению с 4 899 тоннами в 2023 году, включая внебиржевые инвестиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По оценкам экспертов, в 2024 году мировой спрос на золото вырос до нового квартального максимума и рекордного годового показателя, чему способствовала возросшая геополитическая и экономическая неопределенность.

В ежегодном отчете Всемирного совета по золоту отмечалось также, что аппетит центральных банков к золоту оставался «ненасытным». Они достигли важного рубежа, поддерживая стабильно высокие темпы скупки золота. Объем закупок превысил 1 тысячу тонн третий год подряд.

Национальный банк Польши стал ведущим чистым покупателем среди центральных банков, пополнив свои резервы на 90 тонн.

Центральный банк Турции, увеличивший свои золотые резервы на 75 тонн, стал вторым по величине чистым покупателем золота среди центральных банков. Резервный банк Индии занял третье место, постоянно покупая золото каждый месяц, за исключением декабря.

Общий годовой объем инвестиций в золото вырос на 25% и достиг четырехлетнего максимума в 1180 тонн, чему в значительной степени способствовали фонды, торгующие золотом на бирже. Аналогичным образом, спрос на золотые слитки и монеты оставался стабильным, чему помогали активные закупки со стороны Китая и Индии, передает телеканал CNBC.

В конце января 2025 года цены на золото побили новый рекорд. Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $2 850 долларов за тройскую унцию.

Аналитики BCC Invest прогнозируют дальнейший рост стоимости золота до $3 000-3 200 за тройскую унцию (+7-17% от текущего уровня) на фоне рисков торговой войны между США и Китаем, а также общей геополитической напряженности в мире.