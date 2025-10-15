Мировые эксперты обсудили глобальные вызовы в построении инклюзивного общества

Образование
130
Венера Баталова
корреспондент

В Алматы в рамках первого Всемирного конгресса по инклюзивному образованию состоялся круглый стол на тему «Глобальные тренды в инклюзивном образовании: вызовы и решения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Фото: Минпросвещения

В мероприятии приняли участие министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова, министр образования и науки Республики Таджикистан Саидзода Рахим Хамро, депутаты Мажилиса Парламента, заместитель акима города Алматы, а также международные эксперты, представители государственных и общественных организаций.

В ходе круглого стола Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в системе образования страны реализуются масштабные реформы, направленные на построение справедливого и инклюзивного общества. В частности, особое внимание уделяется обеспечению равного и качественного образования, совершенствованию законодательной базы, развитию инфраструктуры, формированию инклюзивной культуры и профессиональному росту педагогов.

«В Казахстане особое внимание уделяется использованию искусственного интеллекта и комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями. Основа инклюзии — человеческие ценности: уважение, принятие и поддержка. Учитывая современные вызовы и глобальные тенденции, мы призываем объединить усилия для совершенствования содержания образования, разработки эффективных стратегий, обмена опытом и укрепления механизмов поддержки», — отметила министр просвещения.

Также на встрече министр образования и науки Республики Таджикистан Саидзода Рахим Хамро поделился опытом развития инклюзии в Таджикистане. Директор Секретариата SEAMEO Датук Хабиба Абдул Рахим рассказала об опыте и сотрудничестве стран Юго-Восточной Азии. Директор Регионального бюро ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич подчеркнул роль ЮНЕСКО в продвижении инклюзивного и справедливого образования. Региональный советник ЮНИСЕФ Нора Шабани представила обзор развития инклюзивного образования в Европе и Центральной Азии.

Президент Международного форума специалистов по инклюзии (IFIP) Даниэль Собель поделился глобальными практиками и подходами к поддержке школ. Представитель Министерства образования Марокко Лубна Белаббес рассказала о национальных мерах по обеспечению доступности образования. Заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Ягублу Вафа Мисировна и представитель Министерства образования кантона Сараево Мелисса Миздрак представили опыт своих стран и региона. Представитель Google for Education Крис Блейни продемонстрировал технологические решения для поддержки инклюзивного образования на глобальном уровне. Известный архитектор, автор проекта детского сада Fuji Kindergarten Тахакура Тэдзука также поделился своими идеями и опытом.

В заключение участники обсудили Алматинскую декларацию по инклюзивному образованию.

Отметим, что сегодня в Казахстане работают 110 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) и 509 специализированных организаций, занимающихся ранним выявлением детей с особыми образовательными потребностями и из групп риска. В школах открыто более 1000 кабинетов поддержки, где свыше 29 тысяч специалистов обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение, из которых более 10 тысяч — специальные педагоги.

#Алматы #Образование #инклюзия

