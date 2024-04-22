«Хотел ответить унижением на унижение»: Бишимбаев пояснил, зачем снимал видео в день убийства

Фото: Верховный суд

Самый громкий судебный процесс года по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которым следят не только в Казахстане, но и за его пределами, продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz

Обвиняемый – экс-министр Куандык Бишимбаев.

Как установил суд, подсудимый заснял на свой телефон некоторые сцены роковой ночи, перетекшей в утро. Судье он заявил, что эти видео – монтаж, а затем признал, что сам снимал их. Видео содержали также ругань и нецензурную брань в адрес Нукеновой.

Гособвинитель Айжан Аймаганова попросила пояснить, чью окровавленную белую рубашку держала Салтанат, называя ее уликой. Бишимбаев заявил, что рубашка в руках Салтанат с пятнами крови не белая, а розовая и принадлежит ему. На что Аймаганова уверенно предложила после допроса воспроизвести видео еще раз.

Она уточнила у обвиняемого, для какой цели тот снял видео.

«Я был доведен до такого состояния, я хотел ответить унижением на унижение. Она меня материла, выкинула все, что подарил. На протяжении 6 часов это накапливалось», – ответил допрашиваемый.

Также гособвинитель напомнила, что из показаний Бишимбаева следует, что Нукенова вставала, падала и получала травмы.

«Но на одном из видео видно, как вы нанесли удар, и она упала. Этот удар в 08.30 утра вы нанесли ей. А в последних видео она сидит и глаза уже не открываются, настолько опухли. Вы в 8 часов наблюдали ее в избитом состоянии, крови, телесных повреждениях, и считали, что она не нуждалась в медпомощи?» – недоуменно спросила Аймаганова.

В ответ на это Бишимбаев продолжал утверждать, что не видел смертельной опасности для Салтанат в тот момент.

«Я не видел смертельной опасности. Я не думал, что с ней может что-то произойти», – заявил он.

Просматривая кадры со сценами насилия, Айтбек Амангельды не сдержал слез.