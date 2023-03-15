Многие граждане Казахстана не придают должного значения выборам, считая избирательную процедуру формальной, а свой голос – не влияющим на изменения

Для любого государства выборы являются крупным политическим событием, и многие казахстанцы слышали о том, что 19 марта пройдут выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней (районные, городские, областные). На предстоящих выборах будет несколько бюллетеней, которые для удобства избирателей маркированы в разные цвета.

Так, бюллетень зеленого цвета – для голосования за кандидатов в Мажилис по одномандатному территориальному избирательному округу; голубого – для голосования за кандидатов в Мажилис по партийным спискам; оранжевого – для голосования за кандидатов в маслихат области или города республиканского значения по одномандатному территориальному избирательному округу; пурпурного – для голосования за кандидатов в маслихат области или города республиканского значения по партийным спискам. А бюллетень серого цвета будет использоваться в областях (то есть повсюду, кроме городов Астаны, Алматы и Шымкента) для голосования на выборах своего районного или городского маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу.

Таким образом, в день голосования в регионах избиратели получат на руки по пять бюллетеней. В Астане, Алматы и Шымкенте – по четыре бюллетеня. Во всех бюллетенях присутствует графа «Против всех».

Что же необходимо сделать, чтобы проголосовать на выборах, приняв осознанное решение? Для начала необходимо узнать свой избирательный округ и участок для голосования. Это можно сделать онлайн, на сайте e-Gov или с помощью Telegram-бота. Избирательный округ может включать в себя несколько участков.

Следует также ознакомиться с предвыборными программами партий и кандидатов, чтобы понимать, за что ратуют, какие ценности защищают, что обещают и что готовы сделать претенденты на места в Мажилисе и маслихатах. Информации в свободном доступе много – можно посмотреть дебаты, ознакомиться с публикациями в СМИ, изу­чить сайты и страницы кандидатов и партий в социальных сетях. Активность на нынешних выборах очень большая, со списками округов и кандидатов можно ознакомиться на сайтах соответствующих акиматов и местных избирательных комиссий.

Самое главное – нужно помнить, что каждый голос важен. В условиях столь большой конкуренции, какую мы видим на этих выборах, на победу или поражение кандидатов может влиять буквально каждый голос. Даже отдать голос «против всех» – это тоже гражданская позиция, вклад в укрепление в обществе демократических ценностей и политической конкуренции.

Именно поэтому каждому гражданину так важно – и для страны, и для себя лично – прийти 19 марта на свой избирательный участок и проголосовать.