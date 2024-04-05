Многочисленные нарушения в сфере ветеринарии выявили в Актюбинской области

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Специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области выявили недочеты в работе по обеспечению ветеринарной безопасности в регионе. В частности, акиматы несвоевременно вводили ограничительные мероприятия на территориях, где происходила вспышка особо опасных болезней. По закону для этого был установлен трехдневный срок.

«На практике же допускались случаи введения ограничений по истечении двух месяцев. Такая халатность создает риски распространения инфекций», - пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, по области отсутствовали достоверные сведения о поголовье скота, что само по себе исключает качество противоэпизоотических мероприятий. Планы ветеринарных мероприятий формируются без учета правил их проведения и обязательного мониторинга эпизоотической ситуации в соседних областях и сопредельных государствах.

«18 скотомогильников по области не соответствуют требованиям в части наличия ограждений, а отдельные из них вовсе расположены менее чем в 1000 метрах от населенных пунктов», - проинформировали в прокуратуре.

В свою очередь, областной ветеринарной инспекцией при наличии указанных нарушений не обеспечивается надлежащий контроль. Виновных сотрудников инспекции привлекли к дисциплинарной ответственности. В данное время принимаются комплексные меры по исправлению ситуации.