В селе Вознесенка Буландынского района, где проживает 920 человек, завершена реконструкция системы водоснабжения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото пресс-службы Буландынского райакимата

Воды в этом селе не было с 1995 года. Жители пользовались водой из скважины, расположенной в центральной части села. В старую часть села подвоз воды осуществлялся раз в неделю.

Первый раз ПСД на реконструкцию сетей разработали в 2007 году, второй раз — в 2015 году, но финансирования все не было. Третий раз ПСД разработали в 2021-м и только в 2023 году проект был профинансирован по программе «Ауыл—Ел бесігі».

В ходе реконструкции установлены современные насосные станции хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, смонтированы водоочистные установки и дизельный генератор, который обеспечивает бесперебойную подачу воды.

— Система водоснабжения полностью обновлена. Установлены фильтры грубой и мягкой очистки, осмос и ультрафиолет. При отключении электричества автоматически включается дизельный генератор. Вода поступает с новых скважин, — рассказал специалист по водоснабжению Александр Лузгин.

Отныне сельчане могут пользоваться водой без ограничений. Теперь они забудут о том, что даже бытовые нужды им приходилось планировать по расписанию привозной воды.

—Мы столько лет ждали этого! Раньше воду привозили раз в неделю, приходилось экономить ее. А теперь, чтобы набрать воду, стоит только открыть в доме кран. Это большое счастье для всех нас! Хочу поблагодарить всех, кто помог провести водопровод. Жить стало намного легче, — поделилась жительница Вознесенки Эрна Сонина.

Как отметил заместитель акима Буландынского района, в этом году в районе активно развивают инженерную инфраструктуру. Уже запущены системы водоснабжения в селах Айнаколь, Партизанка, Новодонецк и Тастыозек. Завершаются работы в селах Отрадное, Жанаталап, Алаколь и Никольск. После их ввода обеспеченность населения водой в районе достигнет 85 %.