Многовекторная политика в действии Мнения 21 сентября 2023 г. 4:30 8 Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК, политолог Впервые с момента создания диалоговой площадки С5+1 в 2015 году по инициативе Вашингтона состоялось заседание на уровне глав государств. Ранее диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией в рамках данного формата осуществлялись на уровне глав внешнеполитических ведомств. Все это говорит о возрастающей роли формата С5+. Мир начинает воспринимать Центральную Азию если не как единый организм, то как минимум единый регион, который взаимосвязан, взаимообусловлен. Его проблемы невозможно решать в отрыве стран друг от друга, работая с одними государствами и игнорируя другие. В настоящих условиях нового международного порядка встречу в США, несомненно, можно назвать исторической. Вопросы региональной безопасности и глобальной стабильности, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, актуальны как никогда. Казахстан всегда оставался в авангарде глобальных усилий по ядерному разоружению. Однако угроза ядерного конфликта и напряженность между ядерными державами по всему миру достигают уровней, невиданных со времен «холодной войны». Говоря об экономическом сотрудничестве, стоит отметить, что Казахстан торгует со 180 странами мира и намерен оставаться надежным партнером для глобального сообщества инвесторов. В прошлом году валовый приток прямых американских инвестиций в Казахстан стремительно вырос сразу на 82% и составил 5,1 млрд долларов. Свыше 500 американских компаний работают в Казахстане, включая давних партнеров – Chevron, ExxonMobile, General Electric, Citi и других. Еще одним аспектом тесного сотрудничества с США могли бы выступить вопросы справедливого энергетического перехода (Just Energy Transition Partnership, JETP). Что касается выступления Касым-Жомарта Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи, то Глава государства очередной раз подтвердил: Казахстан непоколебимо придерживается принципов Устава ООН. На международной площадке было отмечено, что силовое решение политических вопросов ведет только к тупику. Диалог должен выстраиваться по новым принципам и нормам, создающим благоприятную среду, позволяющим достичь согласия и мира. Казахстан является приверженцем выстраивания открытого диалога. Взаимодействие страны в рамках данной площадки является продолжением внешней политики, основанной на многовекторности и защите национальных интересов РК. На очередной сессии Генеральной Ассамблеи Глава государства отметил особую роль Совета Безопасности. Голоса «средних держав» и всех развивающихся стран в нем должны быть усилены и четко услышаны. Совбез ООН должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности. Исключительная роль ООН остается неизменной. Но в условиях динамично меняющегося миропорядка вопрос переформатирования ООН становится актуальным и необходимым для эффективного решения проблем современности. #ООН #США #Центральная Азия #мнение