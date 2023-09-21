Многовекторная политика в действии

Мнения
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Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК, политолог

Впервые с момента создания диалоговой площадки С5+1 в 2015 году по инициативе Вашингтона состоялось заседание на уровне глав государств.

Ранее диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией в рамках данного формата осуществлялись на уровне глав внешнеполитических ведомств. Все это говорит о возрастающей роли формата С5+.

Мир начинает воспринимать Центральную Азию если не как единый организм, то как минимум единый регион, который взаимосвязан, взаимообусловлен. Его проблемы невозможно решать в отрыве стран друг от друга, работая с одними государствами и игнорируя другие.

В настоящих условиях нового международного порядка встречу в США, несомненно, можно назвать исторической.

Вопросы региональной безопас­ности и глобальной стабильности, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, актуальны как никогда.

Казахстан всегда оставался в авангарде глобальных усилий по ядерному разоружению. Однако угроза ядерного конфликта и нап­ряженность между ядерными державами по всему миру достигают уровней, невиданных со времен «холодной войны».

Говоря об экономическом сот­рудничестве, стоит отметить, что Казахстан торгует со 180 странами мира и намерен оставаться надежным партнером для глобального сообщества инвесторов.

В прошлом году валовый приток прямых американских инвестиций в Казахстан стремительно вырос сразу на 82% и составил 5,1 млрд долларов. Свыше 500 американских компаний работают в Казахстане, включая давних партнеров – Chevron, ExxonMobile, General Electric, Citi и других.

Еще одним аспектом тесного сотрудничества с США могли бы выступить вопросы справедливого энергетического перехода (Just Energy Transition Partnership, JETP).

Что касается выступления Касым-Жомарта Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи, то Глава государства очередной раз подтвердил: Казахстан непоколебимо придерживается принципов Устава ООН.

На международной площадке было отмечено, что силовое решение политических вопросов ведет только к тупику. Диалог должен выстраиваться по новым принципам и нормам, создающим благоприятную среду, позволяющим достичь согласия и мира.

Казахстан является приверженцем выстраивания открытого диалога. Взаимодействие страны в рамках данной площадки является продолжением внешней политики, основанной на многовекторности и защите национальных интересов РК.

На очередной сессии Генеральной Ассамблеи Глава государства отметил особую роль Совета Безопасности. Голоса «средних держав» и всех развивающихся стран в нем должны быть усилены и четко услышаны.

Совбез ООН должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности. Исключительная роль ООН остается неизменной. Но в условиях динамично меняющегося миропорядка вопрос переформатирования ООН становится актуальным и необходимым для эффективного решения проблем современности.

#ООН #США #Центральная Азия #мнение

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