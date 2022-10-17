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Технологии

Мобильное приложение по придорожным объектам сервиса заработает в Казахстане

В Казахстане вдоль республиканских автомобильных дорог расположены около 1 700 объектов придорожного сервиса, из них 1 147 или 70% соответствует требованиям национального стандарта. В текущем году планируется ввести еще 80 объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Вдоль дорог республиканского значения есть 618 площадок отдыха, на которых могут быть установлены санитарно-гигиенические узлы (СГУ) модульного типа за счет частных инвестиций.

«Ведется активная работа в регионах с малым и средним бизнесом. Предприниматели кроме самих санитарно-гигиенических узлов могут предусмотреть в модульном павильоне торговые площади для реализации продукции пользователям дорог.

Так на сегодняшний день функционируют 53 модульных СГУ, до конца года планируется установка 20 таких объектов на площадках отдыха. Данные меры позволят не только обеспечить санитарно-гигиеническими узлами водителей, но и создать рабочие места для жителей близлежащих населенных пунктов», – считают в МИИР.

Вдоль республиканских дорог действуют 374 холодных туалета. В связи с многочисленными жалобами принято решение о их поэтапном сносе по мере ввода нового или наличия вблизи благоустроенного СГУ. На сегодняшний день демонтированы 15 холодных туалетов. Работа продолжается.

Также крупные сети АЗС строят и вводят объекты нового типа, с современными торговыми площадями, с благоустроенными санузлами, в том числе для маломобильных групп населения, в некоторых предусмотрены душевые кабины и прачечные. В рамках заключенных меморандумов до 2025 года планируется ввод 134 АЗС на республиканской сети, сообщили в ведомстве.

«Также пользователи сталкиваются с проблемой отсутствия информации об объектах придорожного сервиса. В настоящее время разрабатывается мобильное приложение, которое позволит водителям проложить свой маршрут, ознакомиться со всеми объектами вдоль своего маршрута, посмотреть рейтинги и отзывы и заблаговременно запланировать остановки для отдыха», – проинформировали в министерстве.

Здесь отметили, что приложение будет работать даже без Интернета. Оно будет доступно для пользователей уже в декабре этого года.

 

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