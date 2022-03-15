При этом особый фокус в их работе будет сделан на отдаленные села.

На внеочередном ХХІІ съезде Председатель партии «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить партийную работу, отметив, что общественные приемные должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конк­ретными идеями по развитию страны. Он также подчеркнул: необходимо чаще проводить выездные приемы граждан и встречаться с жителями отдаленных сел.

Именно на это нацелена новая инициатива партии «AMANAT» по запуску мобильных общественных приемных, которые призваны усилить обратную связь с гражданами.

В ближайшие три месяца члены мобильных общественных приемных объедут все регионы Казахстана, особое внимание уделяя отдаленным селам. К работе будут привлечены депутаты маслихатов – члены фракции партии, члены бюро и политсовета региональных филиалов, представители общественных советов, государственных органов и так далее.

Как подчеркивают в партии «AMANAT», мобильные общественные приемные будут работать на постоянной основе.

Вчера мобильные общественные приемные открылись в 10 отдаленных населенных пунктах Карагандинской и Акмолинской областей. Как рассказала руководитель Республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Алия Садырбаева, в первый день были приняты порядка 100 человек.

Жители сел не всегда могут приехать в районный или областной филиал партии, и им сложнее донести проблему до депутатов фракции партии в областном маслихате. Мы не будем ждать, когда люди придут с проблемой, мы сами выезжаем к ним. И это не разовая акция, подобная практика станет постоянной. Это позволит брать на карандаш проблемы даже отдаленных сел и анализировать информацию для принятия системных решений, отметила Алия Садырбаева.

Одной из первых посетителей стала жительница села Новосельское Акмолинской области Светлана Паль, которая подняла проблему водоснабжения населенного пункта. Сети были введены в эксплуатацию несколько десятков лет назад и давно требуют капитального ремонта.

«Порывами и отключениями нас уже давно не удивить, воду всегда запасаем впрок. Сложнее всего пожилым людям, особенно одиноким. Надеемся, что при поддержке партии найдется какое-то решение», – поделилась Светлана Паль.

Аким Атбасарского района Аманбек Калжанов, входящий в состав мобильной общественной приемной, сообщил, что в рамках исполнения предвыборной программы партии работы по строи­тельству сетей водоснабжения в селе Новосельское должны начаться в 2022 году.

В числе других поднимаемых вопросов – проведение уличного освещения, ремонт дорог, инженерных сетей и социальной инфраструктуры. Как отметил председатель фракции партии в районном маслихате Нуржан Рахимов, по каждому обращению будут определены ответственные лица и сроки исполнения.

«Партийцы прибыли, чтобы наладить прямой диалог с народом, выслушать их чаяния и запросы, это очень правильно. Такие встречи следует организовывать как можно чаще», – поблагодарил аманатовцев местный аксакал Хасен Калменбаев.

Всего члены партии посетили 5 сел Акмолинской области: Новосельское, Чапаевское, Аксай, Ульги, Сабынды. В этот же день мобильные бригады «AMANAT» провели прием жителей отдаленных населенных пунктов Карагандинской области. Партийцы побывали в селах Егендибулак, Шешенкара, Дубовка, Бидайык, Орынбай.

Так, в Егендибулаке местные жители пожаловались на отсутствие сенокосных и пастбищных угодий для подворного скота. А жители Шешенкары обратили внимание на качество мобильной связи и внутрипоселковых дорог. В Дубовке наиболее остро стоят вопросы ремонта инженерных сетей и газификации.

В селе Бидайык люди просят построить фельдшерско-акушерский пункт и поставить дополнительный трансформатор, чтобы улучшить качество элект­роснабжения. В селе Орынбай большинство жалоб приходится на износ электросетей. Местные фермеры требуют расширить доступ к заемным средствам для сельхозтоваропроизводителей. Все вопросы аманатовцы взяли под контроль.

Только с начала 2022 года в общественные приемные «AMANAT» обратились 24,7 тыс. человек (в основном жителей волнуют воп­росы социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, трудо­устройства и нарушения трудовых прав). Решены уже 56% поднятых вопросов. Как отмечают в партии, с запуском мобильных общественных приемных эта работа выйдет на новый уровень.