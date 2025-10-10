Фото: акимат Астаны

Ученица 9 класса столичной школы №29 Акбота Базарбай презентовала проект «Зеленая и экологически безопасная школа будущего», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Проект школьницы привлекает внимание не только дизайном, но и экологическими и функциональными решениями.

Учебное заведение, предложенное Акботой Базарбай, было спроектировано в виде учебного корпуса, состоящего из трех этажей и стеклянных стен. Эта структура полностью питается солнечной энергией и обеспечивает обильное поступление естественного света в помещения.

Главная особенность проекта - гармония с природой. Учащиеся получают не только знания, но и возможность свободно наблюдать за окружающей природой, дышать на открытом пространстве и выполнять домашние задания на свежем воздухе.

Акбота тщательно продумала не только здание школы, но и ее окрестности. В планировке есть деревья, фонтаны, а также круглогодичное зеленое футбольное поле. Это создает условия для укрепления здоровья детей, активного отдыха и занятий творчеством.

Еще одним важным аспектом проекта является то, что используемые материалы изготовлены из переработанных бытовых отходов. Этим Акбота продемонстрировала свою ответственность за окружающую среду и важность переработки.