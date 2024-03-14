Модификатор дорожного битума начали производить в Казахстане

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Как отметили в Минтранспорта, в состав асфальтобетона в мире все чаще добавляют полимерные модификаторы. Они придают материалу новые свойства с повышенной сопротивляемостью к механическим и температурным нагрузкам.

Применение полимеров в профессиональной среде считается наиболее эффективным и рациональным способом улучшения эксплуатационных свойств дорожного покрытия.

В связи с растущим на рынке спросом группа казахстанских ученых создала собственный полимер. Разработанный состав успешно прошел этапы длительных испытаний и внедрения в промышленное производство.

Модифицированный асфальтобетон меньше подвержен механическому износу, усталости и старению, деформациям и колееобразованию, имеет упругую и пластичную форму, а также отличную водостойкость.

Ученые отмечают, что новинка лучше подходит для климатических условий Казахстана и выгодно отличается от зарубежных аналогов более доступной ценой.

— Требования к качеству дорог сейчас усиливаются, поэтому подрядчики стали больше интересоваться новыми разработками. Полимербитум с применением модификатора показал высокие результаты на показатели температуры размягчения и хрупкости. Это доказывает, что модификатор подходит как для южных, так и для северных регионов страны, что крайне важно для нашего резко континентального климата. Дорожное строительство - это материалозатратная отрасль, поэтому стоимость каждого килограмма добавки и ее расход имеет большое значение для экономики дорожного строительства. В этом смысле отечественный материал имеет больше преимуществ, — рассказывает директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий КаздорНИИ Мейрамгуль Кабдыгалиева.

Казахстанский полимер QSmart PM по виду представляет собой черный мелкодисперсный порошок, который можно дозировать прямо в смесители асфальтобетонных заводов, при этом дополнительное переоборудование не требуется.

В министерстве добавили, что ученые договорились о промышленном производстве полимера на казахстанском предприятии.