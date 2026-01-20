Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации. Об этом заявил в эфире "Радио Молдова" вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, - Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения», - сказал вице-премьер.

По его словам, "к середине февраля будут завершены процессы денонсации в правительстве".

«После этого парламент примет решение, которое поступит на утверждение президенту», - уточнил Попшой.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации свыше 120 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом Попшой уточнил, что Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках Содружества.