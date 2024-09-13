Молния поразила российского туриста в Батуми - ВИДЕО

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По информации телеграм-канала SHOT, некоторое время назад 32-летний Павел Смирнов с друзьями и братом приехал из Самары отдыхать на черноморском побережье Батуми.

Вчера вечером они собрались на пирсе, чтобы записать небольшой ролик под музыку и полюбоваться красивым закатом.

Парни услышали грохот, и как раз в этот момент в Павла попал мощный разряд тока. Мужчина свалился на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась в клочья.

На место происшествия экстренно приехала скорая и забрала его с ожогами на животе, спине и ногах. Врачи удивляются, что он до сих пор жив и не получил серьёзных травм.

Сейчас он находится в республиканской больнице Батуми.