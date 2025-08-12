Молодежь обсудила тренды и условия труда в рамках Года рабочих профессий

Общество
271
Дана Аменова
специальный корреспондент

Своим мнением с участниками молодежного форума поделились представители различных профессиональных сфер и делового сообщества

Фото: Управление информации и общественного развития Павлодарской области

В рамках Года рабочих профессий прошла диалоговая площадка Jastar-X — взгляд молодёжи на современные тренды и рабочую среду. 12 августа участники Республиканского молодёжного форума приняли участие в республиканской диалоговой площадке Jastar-X, прошедшей на базе Центра развития молодёжных инициатив, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Управления информации и общественного развития Павлодарской области, в ходе встречи спикеры совместно с участниками обсудили современные тренды, а также актуальные реалии на рабочих местах.
Модератором дискуссии выступил общественный активист Павлодарской области Азат Бусурманов.


Своим опытом и мнением поделились представители различных профессиональных сфер и делового сообщества: председатель правления ТОО «Центр международных программ» Адиль Миратович Кусманов, генеральный директор Bibigul Tuligenova Creative School Арнур Маденов, фермер и основатель проекта «DALА Camp» Жәнібек Кенжебаев, член Совета при Президенте РК по молодёжной политике, депутат Павлодарского городского маслихата Гульзира Атабаева, ЛОР-врач, инновационный и опытный специалист в области оториноларингологии в Казахстане Медет Маханбет, стипендиат программы «Болашак», врач-отоларинголог, а также разработчик интеллектуальной игры на казахском языке Aqyl Battle Айболат Кулатай. 

#Павлодарская область #труд #молодежь #форум #тренды #Год рабочих профессий

