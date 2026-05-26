Молодёжь поддержала проект Almaty Superski

Сегодня во Дворце школьников с раннего утра проходят общественные слушания по отчёту о возможном воздействии на окружающую среду строительства горного курорта Almaty Superski в урочище Кок-Жайлау. Организатором выступила частная компания Kazakh Tourism Development Ltd., передает корреспондент Kazpravda.kz

Проект Almaty Superski предполагает развитие горнолыжной инфраструктуры на территории урочища Кок-Жайлау и пика Кумбель с трассами общей протяжённостью более 65 км. Ранее его непублично презентовали премьер-министру Олжасу Бектенову в мае прошлого года, а обновлённый план курорта был утверждён в сентябре 2025 года.

Во время слушаний в зале присутствовала молодёжь, пришедшая с плакатами в поддержку проекта. Участники с такими плакатами демонстрировали одобрение инициативы развития горного кластера и создания новой туристической инфраструктуры в Алматы.

По словам представителей молодёжи, развитие горных курортов рассматривается ими как важный шаг для вывода Алматы на международный туристический уровень. Один из участников отметил:

«Алматинские горы — это наш главный природный бренд. Если развивать инфраструктуру грамотно, город сможет конкурировать с крупными мировыми курортами и привлекать туристов со всего мира».

Другие участники подчёркивали, что проект может повлиять не только на туризм, но и на имидж страны в целом.