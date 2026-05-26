Общественные слушания по развитию горного туризма проходят в Алматы

Туризм
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Алматы проходит общественное обсуждение проекта строительства горного курорта Almaty Superski в урочище Кок-Жайляу, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи обсуждаются вопросы развития Алматинского горного кластера, совершенствования туристической инфраструктуры, соблюдения экологических требований и сохранения природных территорий.

Кроме того, в общественных слушаниях участвуют представители государственных органов, экологи, эксперты, общественные активисты и жители города. В ходе слушаний рассматриваются предложения и мнения по проекту, а также обсуждается влияние инфраструктурных инициатив на природу Иле-Алатау.

Проект Almaty Superski – комплексная инициатива по созданию современного горного курорта международного уровня вблизи города Алматы. Он предполагает развитие не только зимнего туризма (лыжи, сноуборд), но и круглогодичной отдыха, включая пешие маршруты, экотуризм и спортивные активности.

В ходе общественных слушаний был представлен доклад об эффекте развития туризма в рамках проекта Almaty Superski.

С основным выступлением выступил председатель правления АО НК «Kazakh Tourism»Талгат Газизов.

Он отметил, что туристическая отрасль страны демонстрирует устойчивый рост: количество объектов размещения достигло почти 4,5 тысяч, увеличивается номерной фонд и расширяется спектр оказываемых услуг. По его словам, это отражает системное укрепление роли туризма в экономике и рост его вклада в региональное развитие.

Особое внимание в докладе было уделено Алматы, которая сегодня остается крупнейшим туристическим центром страны и важнейшим международным авиационным хабом.

«Алматы формирует основу въездного туризма и остается ключевой точкой притяжения для иностранных гостей»,  сказал Талгат Газизов в ходе выступления.

Он подчеркнул, что основными рынками въездного туризма остаются Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Турция, Южная Корея и страны Европы. Это подтверждает устойчивый международный интерес к туристическому потенциалу Казахстана.

Отдельный акцент был сделан на развитии горного кластера Алматы и проекте Almaty Superski, который рассматривается как один из ключевых драйверов будущего роста отрасли.

«Реализация проекта позволит существенно расширить протяженность горнолыжных трасс и увеличить количество канатных дорог»,  отметил спикер.

По его словам, это создаст условия для формирования современной круглогодичной туристической инфраструктуры и повысит конкурентоспособность региона на международной арене.

