Молодежная политика Казахстана: трудоустройство, жилье и карьерный рост

Главным ориентиром в работе с казахстанской молодежью в 2024 году стала концепция «Адал азамат», курс на которую задал глава государства на третьем заседании Национального Курултая. Это продвижение ценностей честности, справедливости и трудолюбия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы трудоустройства и занятости являются приоритетом государственной молодежной политики. В 2024 году работой были обеспечены более 400 тыс. людей из числа молодежи.

В ряде регионов страны действуют программы по обучению и трудоустройству: в Астане - «Jol Tap» (обучено 3,9 тысяч человек), в городе Алматы и Актюбинской, Карагандинской областях - «Jumys Tap» (работу нашли 10 тысяч человек). Также в Алматы работает платформа «Jobfair365», благодаря которой трудоустроено 2,5 тыс. молодых людей.

В частности, в городе Астане в рамках реализации проекта «Jol Tap» 19,5 тыс. граждан получили консультации по 52 мерам государственной поддержки по возможностям трудоустройства. Из них прошли обучение 3,9 тыс. человек по 10 рабочим специальностям (швея, бариста, продавец-кассир, электрогазосварщик, основы бухгалтерского учета, ремонт обуви и изготовление ключей, основы изготовления корпусной мебели, авто-специалист по замене масла и автошин, основы торговли в магазине Kaspi и др.).

Молодежными ресурсными центрами для профессиональной ориентации молодежи за 2024 год проведено более 500 ярмарок вакансий и даны более 1 млн. консультаций.

Особое внимание уделяется работе с молодежью категории NEET, численность которой составляет свыше 160 тыс. человек. Это молодые казахстанцы без образования и без работы. В этом году в целях поддержки инициатив молодежи категории NEET Министерством культуры и информации РК было выделено 280 грантов в рамках проекта «Zhas project». (280 грантов, каждый на 1 млн тг.).

Также, более 20 лет продолжается реализация проекта «Жасыл ел», направленного на сезонную занятость молодежи в каждом регионе страны. За последние 3 года охвачено более 100 тыс. молодых людей, из них более 30 тыс. – сельская молодежь.

Параллельно государство активно содействует молодежи в решении жилищных вопросов. Всего с 2017 года жилье по госпрограммам приобрели более 7 200 молодых казахстанцев.

Сегодня при поддержке «Отбасы банка» совместно с акиматами городов и областей в 16 регионах страны реализуются специальные ипотечные программы для работающей молодежи на следующих условиях: первоначальный взнос –10%, процентная ставка – от 5% годовых, максимальный срок займа – до 19 лет.

В программе может участвовать любой гражданин Казахстана в возрасте до 35 лет включительно, при этом в программе может участвовать только один из супругов.

Также реализуются республиканские жилищные программы «Отау» и «Наурыз», предусматривающие отдельные квоты для молодежи (в 2024 году 3 923 займов на общую сумму 103,4 млрд тенге были выданы гражданам до 35 лет, по программе «Отау» выдано 1 450 займов на общую сумму 31,7 млрд тенге выдано гражданам до 35 лет).

Одним из ключевых направлений молодежной политики является развитие кадрового потенциала. Востребованным стал проект «Президентский молодежный кадровый резерв», реализуемый с 2019 года по поручению главы государства. На сегодня 315 резервистов Президентского молодежного кадрового резерва назначены на руководящие должности в государственном и квазигоссекторе.

В ходе отбора интерес к программе проявили более 60 тыс. граждан (в 2019 году – 13 тыс. человек, в 2021 году – 22 тыс. человек, в 2023 году – 31 тыс. человек).

По итогам трех отборов в Резерв принято 400 человек (в 2019 году – 300 человек, в 2021 и 2023 годах – по 50 человек соответственно), которые получили возможность назначения на политические государственные должности, должности корпуса «А», а также руководящие должности корпуса «Б».

По поручению президента для удовлетворения кадровых потребностей местных государственных органов в 2024 году во всех регионах страны впервые был проведен отбор в региональные кадровые резервы областей, городов республиканского значения, столицы.

По результатам отбора 505 человек зачислены в региональные кадровые резервы сроком на два года и получили возможность без конкурса занимать административные государственные должности корпуса «Б» местных исполнительных органов по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением.

Также в рамках политических реформ введены специальные квоты для молодежи на выборах в Мажилис и маслихаты, что придало новый импульс деятельности представительных органов власти.

Кроме того, государство также активно поддерживает молодежь через гранты и премии. В 2024 году вручены 30 грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» на сумму 90 млн. тг. по шести направлениям: наука, культура, IT, медиа, бизнес, волонтерство. Размер государственной молодёжной премии «Дарын» увеличен до 1 млн. тенге.

В текущем году будут запущены специальные грантовые проекты для молодежи по 6 направлениям (профилактика лудомании и наркомании, повышение финансовой и правовой грамотности молодежи и др.) на общую сумму порядка 720 млн (на период с 2025-2027 г.г.).

Поддержка стартапов и инновационных инициатив среди молодежи способствует созданию новых рабочих мест и экономическому росту, профориентационная работа и содействие в трудоустройстве – повышению уровня занятости.

В целом, многовекторная молодежная политика способствует росту вовлеченности молодежи в общественную жизнь, ее благополучия и уровня гражданской ответственности.