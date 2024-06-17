Молодёжные отряды «Жасыл ел» открыли трудовой сезон в Кызылординской области

Экология, Таза Казахстан
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Кызылординцы активно участвуют в акции «Таза Қазақстан»

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан», реализуемая по инициативе главы государства, активно продолжается в Кызылординской области. В рамках акции активно проводилась работа по благоустройству территорий парков, скверов и аллей, очистке их от мусора и посадке деревьев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Конкурс «Образцовый населенный пункт» акимата Кызылординской области

В соответствии с поручением главы государства «О развитии сельских территорий», среди населенных пунктов области традиционно ежегодно проводится областной конкурс «Образцовый населенный пункт».

В 2023 году конкурс проводился 2 раза в весенний и осенний месяцы, из областного бюджета было выделено около 1 млрд тенге. Победителям подарили 29 единиц спецтехники, необходимой сельским регионам, - это мусоровозы, дорожный очиститель, землеройщик, погрузочные тракторы, машины-ассенизаторы, грузоперевозчики.

Впервые в весеннем конкурсе приняли участие 7 районных центров, 24 села. Три районных центра наградили в номинации «Образцовый районный центр» и 3 села - в номинации «Образцовый село», им вручили специальную коммунальную технику. В осеннем конкурсе были определены победители, отвечающие аналогичным требованиям.

В этом году конкурс продолжился и из областного бюджета выделено 436 млн тенге, на которые будет закуплено 19 единиц техники для вручения победителям. На сегодня идет сбор документов населенных пунктов - участников конкурса.

Конкурс проводится в номинациях «Образцовый район», «Образцовое село» и «Образцовый населенный пункт».

В номинации «Образцовый населенный пункт» из каждого района определяется 1 населенный пункт - победитель, и ему из областного бюджета выдается 15 млн тенге на финансирование проектов благоустройства.

В номинации «Образцовый район» участвуют поселки и города районов; в номинации «Образцовый аул» - опорные и партнерские населенные пункты; в номинации «Образцовый населенный пункт» - населенные пункты, кроме опорных и партнерских поселений.

Конкурс «Лучший двор» акимата города Кызылорда

В Кызылорде традиционно ежегодно проводится конкурс в номинации «Лучший двор».

В прошлом году по результатам конкурса победителем стал двор многоквартирного дома №19 по улице Абдрахманова. Большой вклад в победу внес житель этого дома, пенсионер Бердыкожа Кенжебаев. Своими силами он посадил во дворе многоэтажного жилого дома около 100 деревьев за последние годы.

Мусороперерабатывающий полигон в Кызылорде

К строительству мусорного полигона на территории города Кызылорда привлечен инвестор из Республики Корея.

Подписан меморандум с южнокорейским инвестором со стороны акимата Кызылординской области и разрабатываются соответствующие документы.

В строительство завода будет вложено около 8 млрд тенге, после сдачи объекта в эксплуатацию будет отсортировано и переработано 300 тыс. тонн отходов в год.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию во II квартале 2025 года.

Учреждение «Қызылорда тазалығы»

Учреждение «Кызылорда тазылығы», ответственное за чистоту и благоустройство города Кызылорда, работает в две смены. Одновременно на уборку выводятся 75 единиц спецтехники и более 200 рабочих.

За последние 2 года на модернизацию материально-технической базы учреждения было выделено 2 млрд 153 млн тенге, на которые приобретена необходимая техника.

Работникам коммунальной сферы предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте и один раз в год выдаются бесплатные путевки в санатории.

В начале этого года в городе создали коммунальное государственное учреждение «Жасыл Кызылорда», которое проводит работу по благоустройству центральных улиц, скверов, аллей и озеленению города.

Трудовые отряды «Жасыл ел»

Сегодня, 17 июня, в регионе в рамках республиканской общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» состоялось торжественное открытие очередного трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел».

В мероприятии приняли участие как трудовая молодежь, так и волонтеры, жители города. Движение «Жасыл ел» не только вовлекает молодежь в созидательный труд, но и способствует их сплочению вокруг общих идей. При отборе молодежи обращается внимание на то, чтобы дети из социально уязвимых слоев населения проявляли себя, получали дополнительный доход в период каникул.

В рамках проекта «Жасыл ел» в этом году 1 871 молодой человек будут обеспечены сезонной работой, трудоустройством, необходимой экипировкой, заработной платой в установленном размере.

Членами движения проводятся мероприятия по озеленению, очистке территорий от мусора в культурно-досуговых зонах, аллеях, скверах, площадях и парках, расположенных в пределах области.

В рамках сегодняшнего мероприятия около 100 молодых трудящихся провели очистку, покраску, побелку в парке Б. Шукенова г. Кызылорда и внесли свой вклад в республиканскую общенациональную экологическую акцию «Таза Қазақстан».

Общая информация

Всего в экологической акции, инициированной главой государства, приняли участие более 191 тысячи волонтеров, общественных деятелей, работников бюджетной сферы и предприятий.

В результате вывезено более 8 тыс. тонн (8 426 кг) мусора, очищено 505 скверов и парков населенных пунктов, 225 памятников исторической культуры, 791 социальный объект, 1 130 объектов промышленности и бизнеса, 289 водных объектов, 24 445 дворов и улиц, задействовано около 900 единиц техники, посажено более 129 тыс. (129 358) саженцев вяза, тополя и экстерьера, которые приживаются в соответствии с климатом региона.

#Кызылорда #сезон #Жасыл ел #Таза Казахстан

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