Молодо, да не зелено!

Первым в копилку сборной Казахстана медали принес кызылординский атлет Ерасыл Саулебеков, выступивший в весовой категории до 81 кг. Он выиграл «бронзу» в сумме двоеборья с результатом 344 кг (рывок 154 кг + толчок 190 кг) и серебряную – за достижение в толчке. 17-летний мастер спорта международного класса из Кармакшинского района Ерасыл Саулебеков – двукратный победитель первенств мира до 17 лет (Мексика-2022, Албания-2023), 14-кратный чемпион Казахстана в разных возрастах и весовых категориях, рекорд­смен РК.

Как поделился после стартов его личный тренер Айдар Ералиев, Ерасыл готовился выступать в другом весе, однако обстоятельства сложились совсем иначе. Но тем и дороже результат.

– Подготовка к первенству была нелегкой. В начале года мы планировали выступать в весе до 89 килограммов, но Ерасыл заболел, потерял вес. Борьба на помосте Леона была упорнейшей, каждый штангист боролся за медаль в каждой из дисциплин. Ерасыл впервые участвует в ЧМ среди молодежи, и соперники выдались ему весьма именитые, особенно из Узбекистана, Египта, Кореи. Он видел, что медаль здесь не взять, если не начать с больших весов. Поэтому сам попросил начать рывок с 145 килограммов, а толчок – со 185 килограммов, – сказал он.

– Я сделал все возможное для победы. Но в моем весе собрались очень сильные штангисты – египтянин Мохамед Эльсайед, кореец Вон Да Хи и узбек Абдул Алимжанов. Поэтому «бронзу» считаю за успех. Теперь буду болеть за наших. Желаю, чтобы кто-то из них взял «золото», – поделился после стартов Ерасыл Саулебеков.

Его надежды сбылись. На следующий день две золотые медали (в толчке и двоеборье) в весе до 89 кг выиграл 19-летний астанинец Едыге Емберды. Подняв 352 кг (153+199), он опередил иранца Алирезу Абас­пура (156+195=351 кг) и колумбийца Джоксера Альборноза (158+192=350 кг).

На помост Леона предстоит выйти еще пятерым нашим атлетам – Матвею Макрушину (96 кг), Даниле Бетехтину (102 кг), Максиму Вариводе (109 кг, все – область Жетысу), Темирлану Окашеву (102 кг, ВКО) и Санжару Жолтаю (+109 кг, Шымкент). Итоги выступления талдыкорганцев: Сергей Чуев (61 кг) показал 6-й результат, Валерия Иванова (59 кг) заняла 4-е место. Первенство мира завершится 27 сентября.