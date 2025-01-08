Молодые гвардейцы встретились с героем Нацгвардии МВД РК

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На базе воинской части 6637 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, дислоцированной в Петропавловске, состоялась встреча молодых гвардейцев с майором Ерболом Отарбаевым - героем, чье имя вписано в историю Национальной гвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Майор Ербол Отарбаев - уроженец Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. Он проявил исключительное мужество, проходя срочную службу в рядах Национальной гвардии МВД РК. Герой Нацгвардии поблагодарил командование части за организацию мероприятия, отметив, что воспоминания о службе остаются с ним на всю жизнь.

- Даже сейчас, будучи офицером, я часто вспоминаю дни своей солдатской службы. Уверен, что в каждом из вас есть тот героизм и стойкость, которые проявляли наши предшественники, - поделился майор.

Во время встречи он рассказал о своей службе, первых шагах в офицерской карьере и ключевых событиях, которые определили его путь. Солдаты с интересом слушали рассказ, задавали вопросы и получали ответы на них.

Напомним, что 15 лет назад 22 июня будучи часовым на посту в карауле по охране исправительного учреждения в городе Актау рядовой срочной службы Ербол Отарбаев в одиночку противостоял двум десяткам заключенных, совершившим дерзкий вооруженный побег из колонии строгого режима. Майор Отарбаев не оставил пост даже тогда, когда получил тяжелое огнестрельное ранение. Указом Президента Республики Казахстан награжден орденом «Айбын» ІII степени.

Подобные встречи укрепляют моральный дух молодых солдат, мотивируя их на преданную службу Родине. История Ербола Отарбаева - яркий пример того, как мужество и верность долгу могут изменить ход событий. Организация таких мероприятий подчеркивает важность воспитания молодого поколения на примерах настоящего героизма.

#солдат #Нацгвардия #герой

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