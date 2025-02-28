Молодые ученые на особом счету

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Николай Николаев

В Алматы прошла торжественная церемония награждения лауреатов премий и государственных научных стипендий 2024 года в области науки. Кроме того, в рамках мероприятия министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев торжественно вручили сертификаты на квартиры девяти молодым ученым. Это было сделано в рамках исполнения поручения Главы государства по повышению социального статуса и стимулированию притока молодых кадров в науку.

фото Юрия Беккера

Саясат Нурбек отметил, что благодаря политике Президента страны в сфере произошли положительные изменения. Увеличен объем государственного финансирования прикладных наук, усилилась поддержка молодых ученых, принят Закон «О науке и технологической политике», увеличены должностные оклады сотрудников науч­ных организаций, укреплена инсти­туциональная роль Национальной академии наук.

Министр поздравил с днем рождения заслуженного деятеля науки Казахстана, доктора физико-математических наук, академика Национальной академии наук РК Аскара Джумадильдаева, высоко оценив его огромный вклад и достижения в области науки и образования. А далее состоялось вручение лауреатам премий и стипендий, дипломов, медалей и сертификатов.

В области естественных наук за лучшее научное исследование 2024 года на тему «Развитие инновационных технологий материалов и систем хранения энергии для «зеленой» экономики» лауреатами премии им. К. Сатпаева стали Айшуак Конаров и Нуржан Умиров.

В области гуманитарных наук за лучшее научное исследование «Генетическая история народов Центральной Евразии: палеогенетика и филогеография Y-хромосомы» лауреатом премии им. Ш. Уалиханова назван Максат Жабагин. В области педагогики за исследование «Изучение опыта женщин в области точных наук (STEM) в Казахстане» награждена лауреат премии им. Ы. Алтынсарина Айнур Альмухамбетова. В области тюркологии за выдающиеся достижения и лучшее научное исследование года на тему «Арабские и персидские слова в языке старых казахских письменных памятников» лауреатом премии им. Култегина стала Айнур Сейтбекова.

Кроме того, Ахылбек Куришбаев наградил лауреатов государственных научных стипендий. Эти ученые раскры­вают новые направления в своих исследованиях и вносят значительный вклад в повышение научного потенциа­ла Казахстана.

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