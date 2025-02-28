Молодые ученые на особом счету
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Николай Николаев
В Алматы прошла торжественная церемония награждения лауреатов премий и государственных научных стипендий 2024 года в области науки. Кроме того, в рамках мероприятия министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев торжественно вручили сертификаты на квартиры девяти молодым ученым. Это было сделано в рамках исполнения поручения Главы государства по повышению социального статуса и стимулированию притока молодых кадров в науку.