Молодым солдатам вручили боевое оружие

В воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК военнослужащим призыва 2-2024, принявшим присягу в январе, было вручено боевое оружие

Фото: пресс-служба РгК "Орталық" НГ МВД РК

В торжественном мероприятии приняли участие офицеры и сержанты воинской части. Военнослужащих поздравил заместитель командира воинской части по воспитательной и социально-правовой работе, подполковник Максат Мукаев.

— Дорогие молодые солдаты, этот день для вас знаменательный. Еще вчера вы приняли присягу перед Родиной, а сегодня держите в руках боевое оружие. Желаю вам дальнейших успехов и мирного неба над головой. Пусть оружие, которое вам доверено, используется только в учебно-тренировочных целях, — сказал подполковник Максат Мукаев.

В завершение мероприятия в военные билеты защитников Отечества были внесены наименования и номера выданного оружия. В дальнейшем солдаты будут нести службу по охране уголовно-исполнительных учреждений Карагандинской области.