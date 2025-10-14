Фото: Нацбанк

Это коллекционная монета ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.

Она посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой – Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге. Тираж - 10 000 (десять тысяч) штук.

Их реализация будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 15 октября 2025 года.