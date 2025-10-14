Монету к 100-летию Алии Молдагуловой выпустил Нацбанк

Банки и финансы
54
Марина Демченко
специальный корреспондент

Монеты изготовлены из сплава мельхиор

Фото: Нацбанк

Это коллекционная монета ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.

Она посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой – Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге. Тираж - 10 000 (десять тысяч) штук.

Их реализация будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 15 октября 2025 года.

«Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе», - говорится в  сообщении Нацбанка.

#Нацбанк #монета #Алия Молдагулова

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
«Актобе» – чемпион страны
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Внедрен институт старших солдат
Вуз как образовательный хаб приграничья
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Секрет предпринимательницы Назгуль Ахметовой в том, что она делает все с любовью
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Сотни тысяч казахстанцев проявили интерес к диктанту по фин…
Нацбанк принял важное решение по базовой ставке
«7-20-25»: увеличены лимиты на покупку жилья в Казахстане
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]