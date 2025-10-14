Монеты изготовлены из сплава мельхиор
Это коллекционная монета ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.
Она посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой – Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини.
Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге. Тираж - 10 000 (десять тысяч) штук.
Их реализация будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 15 октября 2025 года.
«Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе», - говорится в сообщении Нацбанка.