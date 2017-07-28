Moody’s: прогноз «стабильный» Статьи 583 Михаил Максимов

В четверг агентство сообщило, что изменило прогноз по суверенным рейтингам Казахстана в национальной и иностранной валюте с «негативного» на «стабильный». Одновременно оно подтвердило рейтинги Казахстана в национальной и иностранной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне «Baa3».



«Изменение прогноза и подтверждение рейтингов на уровне «Baa3» обусловлены мнением агентства Moody’s о том, что адаптация экономики Казахстана, его государственного бюджета и банковской системы к структурному снижению цен на нефть значительно улучшилась, в связи с чем показатели суверенной кредитоспособности соответствуют уровню «Baa3», – сообщило агентство.



Реакция казахстанских властей на глобальный шок от падения нефтяных цен была эффективной. В частности, в этом контексте Moody’s позитивно оценило эффект от контрциклических государственных расходов, поддерживающих экономическую активность, и возросшую гибкость валютного курса. По оценке аналитиков, предпринятый комплекс мер поддержал экономику и повысил ее способность справляться с подобными шоками в перспективе.



Рейтинговое агентство считает, что недавние действия Правительства по усилению и рекапитализации банковской системы помогают решать проблемы платежеспособности банков. Однако в отчете говорится, что еще далеко не все проблемы банковской системы решены: качество активов остается слабым, долларизация депозитов – высокой.



«Низкое долговое бремя страны и накопленные в прошлом финансовые резервы обеспечили Правительству Казахстана достаточное финансовое пространство для применения сильных фискальных стимулов для экономики, что позволило избежать рецессии. В свою очередь переход к режиму свободно плавающего валютного курса от привязки к доллару США позволил сохранить валютные резервы и укрепить потенциал противостояния внешним шокам», – отмечают аналитики Moody’s, особо подчеркивая тот факт, что финансовые резервы, аккумулированные в Национальном фонде, остаются очень высокими.



