Moody’s: прогноз «стабильный»

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Михаил Максимов
В четверг агентство сообщило, что изменило прогноз по суверенным рейтингам Казахстана в национальной и иностранной валюте с «негативного» на «стабильный». Одновременно оно подтвердило рейтинги Казахстана в национальной и иностранной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне «Baa3».

«Изменение прогноза и подтверждение рейтингов на уровне «Baa3» обусловлены мнением агентства Moody’s о том, что адаптация экономики Казахстана, его государственного бюджета и банковской системы к структурному снижению цен на нефть значительно улучшилась, в связи с чем показатели суверенной кредитоспособности соответствуют уровню «Baa3», – сообщило агентство.

Реакция казахстанских властей на глобальный шок от падения нефтяных цен была эффективной. В частности, в этом контексте Moody’s позитивно оценило эффект от контрциклических государственных расходов, поддерживающих экономическую активность, и возросшую гибкость валютного курса. По оценке аналитиков, предпринятый комплекс мер поддержал экономику и повысил ее способность справляться с подобными шоками в перспективе.

Рейтинговое агентство считает, что недавние действия Правительства по усилению и рекапитализации банковской системы помогают решать проблемы платежеспособности банков. Однако в отчете говорится, что еще далеко не все проблемы банковской системы решены: качество активов остается слабым, долларизация депозитов – высокой.

«Низкое долговое бремя страны и накопленные в прошлом финансовые резервы обеспечили Правительству Казахстана достаточное финансовое пространство для применения сильных фискальных стимулов для экономики, что позволило избежать рецессии. В свою очередь переход к режиму свободно плавающего валютного курса от привязки к доллару США позволил сохранить валютные резервы и укрепить потенциал противостояния внешним шокам», – отмечают аналитики Moody’s, особо подчеркивая тот факт, что финансовые резервы, аккумулированные в Национальном фонде, остаются очень высокими.

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