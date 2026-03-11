Морозы начнут отступать от Казахстана с 12 марта

Погода
132

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на предстоящие трое суток, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первой декаде марта особенно сильно присутствие зимы почувствовали жители северных и восточных регионов – после снега и метели данные регионы оказались под влиянием холодного антициклона, который принес существенное понижение температуры воздуха.

Однако и весна не дремлет, и уже с 12 марта по всей территории Казахстана начнется постепенное повышение температуры воздуха: если в северных регонах ожидаются слабоположительные температуры, то южных регонах к 14 марта столбики термометров зафиксируют 5-10 тепла, отметили синоптики.

#погода #прогноз #морозы

