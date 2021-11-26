Морозы окрепнут в ближайшие дни в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 27-29 ноября, передает Kazpravda.kz
"Вслед за снегопадом, на Казахстан смещается Северо-западный антициклон, с которым ожидается преимущественно погода без осадков и понижение температуры воздуха на севере республики, но на западные регионы страны будет оказывать влияние теплый фронт из районов Европейской территории России, в связи с которым в этих регионах, в дневное время, ожидается повышение температуры воздуха", - говорится в сообщении.
По данным метеослужбы, в северных регионах страны температура воздуха ночью понизится до 10-18, днем до 7-15 мороза, на западе страны днем столбики термометров повысятся до 0-5 тепла, а на юго-западе и вовсе до 12 тепла, на востоке повышение температуры воздуха ночью от 15-23 до 8-16 мороза, днем основной фон 0-10 мороза, на юге республики повышение от 0-10 мороза до 0-5 тепла, днем 0-10 тепла до 3-15 тепла, а на юго-востоке страны повышение температуры ночью от 7-18 до 0-10 мороза, днем от 3-11 мороза до 3 мороза-7 тепла.