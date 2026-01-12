По информации Казгидромета, с районов Новой Земли на территорию Казахстана движется холодный антициклон, он несет с собой морозы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Быстро смещаясь через территорию республики, он принесет с собой существенное понижение температуры воздуха сначала на севере, а затем и на остальной части страны, - отметили синоптики.

Уже 14 января в северных, 15 января в восточных регионах столбики термометров в ночные часы опустятся до 30-38 градусов мороза.

Несмотря на морозную погоду, быстрое смещение антициклона обусловит и усиление ветра, в северной половине страны в отдельных районах порывы будут достигать 28 м/с.