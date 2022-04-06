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​​​​​​​Морскому туризму пришел конец?
Сулейменов Азамат
корреспондент

В акимате Актау не дают гарантию, что территория, арендуемая яхт-клубом, не может уйти третьим лицам.

«Нас загнали в угол»

Яхт-клуб «Бриз» в Актау расположен на территории, через которую акимат намерен построить продолжение Скальной тропы. Общественное объединение опасается потерять все, что наработало за десятки лет упорного труда, если не примет неприемлемых для себя условий, выдвинутых чиновниками.

Заместитель командора ОО «Яхт-клуб «Бриз» Олег Морозов рассказывает, что земельный участок на набережной, арендуемый клубом, за время его существования по воле акимата урезали дважды.

– Изначально площадь была больше одного гектара, сейчас она составляет примерно 0,47 гектара. В первый раз, в 1996 году, нам не зарегистрировали участок, на котором сейчас располагается объект департамента по чрезвычайным ситуациям, притом, что члены яхт-клуба отсыпали этот мыс за собственные средства. В 2009-м в акимате попросили добровольно отдать землю, где нынче находится ресторан «Шевченко», но мотивировали просьбу тем, будто территория будет использована для нужд местного исполнительного органа. Тогда взамен пообещали: за нами останется неприкосновенной территория, где сейчас расположен яхт-клуб, на это будут выданы все соответствующие документы.

Здание действительно было оформлено на клуб, но спустя 10 лет проблема снова всплыла – территория понадобилась для продолжения проекта «Скальная тропа». В этот момент закончился срок аренды на 10 лет, – рассказывает Олег Морозов.

Тогда же акимат представил проект, на котором территория яхт-клуба была, а вот его строения отсутствовали, что совершенно не устроило членов общественного объединения, ведь помимо кают здесь располагались ремонтные мастерские и другие помещения.

В результате общественного резонанса в 2019 году яхт-клуб оставили в покое. И с этого времени договор продлевали раз в год до 11 марта нынешнего года.

– Нам ставят палки в колеса, акимат придумывает различные требования, мешающие осуществлять деятельность. Например, попросили оставить территорию открытой, что мы и делаем днем, но чего нельзя делать ночью, так как здесь хранятся яхты, катера, на лодках установлены навигационное оборудование, подвесные моторы. У нас на территории в 6.00 стали появляться какие-то спортсмены, которые просят открыть им ворота, и если сторожа отказывают, то те строчат жалобы, и уже к 10.00 командору клуба звонят из акимата, – жалуется Олег Морозов.

Вторым требованием было убрать ограждение, но как поясняет заместитель командора клуба, оно должно быть установлено в соответствии с пунк­том 1 статьи 47 Закона «О Государственной границе РК», ведь яхт-клуб с его судами является режимным объектом.

Закон указывает на необходимость ограждения, помещения для охраны, места для хранения лодочных моторов. Требование городского акимата о сносе ограждения, на взгляд членов клуба, является противозаконным.

В этом году представители «Бриза» были и на личной встрече в акимате, где им отказали в продлении срока аренды участка, мотивировав свой ответ неприглядностью внешнего вида построек с западной стороны, что сейчас исправляется.

– Письменный ответ нам не пришел. Вторичное заявление подали 1 марта. Самое интерес­ное, что акимат подписал нам проект реконструкции, и в соответствии с ним фасад клуба был реконструирован нынешней зимой. Там, где имелась возможность, убрали забор. Но мы все равно не вписываемся в проект реконструкции береговой черты. Не вписываемся? Впишите! Это продолжается несколько лет, и каждый раз яхт-клуб оказывается «на волоске» от закрытия. Не знаем, что здесь будет. Возможно, кому-то здесь приглянулась земля для жилищного строительства, а возможно и сам бизнес... Мы вкладываем средства в инфраструктуру туризма, но все это гасят, – сетует командор ОО «Яхт-Клуб «Бриз» Сергей Кулькин.

Накануне весеннего сезона стало известно, что на набережной близ яхт-клуба снесли причалы детской юношеской школы по парусному спорту, которые применялись для летних видов отдыха. Мореманы говорят: если яхт-клуба, являющегося базой для ряда морских развлечений, на набережной не будет, то исчезнет возможность кататься не только на маломерных судах, но и заниматься сапсерфингом, вейкбордингом, кататься на аквабайках.

– Мы – единственная организация в Казахстане, которая имеет действующий причал для маломерных судов. Причал яхт-клуба с привальными стенами с самого начала строился самовольно, но с учетом международного опыта, так как СНИПов и ГОСТов на строительство таких объектов в Казахстане не разработано. Местный исполнительный орган пытался возвести такие сооружения несколько раз, но пока безус­пешно, – говорит Олег Морозов.

Из-за того, что Каспий отошел, любители планируют пристроить к имеющемуся пирсу 43 метра дополнительных конструкций – шесть семиметровых секций, и отмечают, что до предыдущего рубежа отлива 1977 года вода еще отошла.

Сегодня «Бриз» – это несколько десятков судов. Из 16 членов клуба их прокатом занимается лишь четыре человека. Клуб объединяет около 200 человек. Все, кто предлагает лодки и скутеры в аренду, платят налоги, а также нанимают на работу людей.

Олег Морозов говорит, что подобной территории для организации яхт-клуба нет на окрестные 100 миль. Побережье с аналогичным ландшафтом можно найти в городе Форт-Шевченко или в зоне отдыха «Кендерли». Волнолом, конечно, можно построить на любом участке берега Каспия, но работы обойдутся в мил­лиарды тенге, и таких средств у клуба нет.

Стоянка судов, по его словам, существовала в бухте мыса Мелового, где сейчас и находится клуб, с античных времен. Здесь находили черепки от древних амфор, было видно, что они изготовлены до применения гончарного круга, и их привозили заморские суда. Если территорию яхт-клубу не оставят, его ждет закрытие с большими хлопотами по транс­портировке судов, многие из которых прибыли сюда морем.

Исключительно из патриотических чувств

В акимате с журналистами, изучающими ситуацию с яхт-клубом, встретились сотрудники отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства, а также строительства и предпринимательства.

Заместитель руководителя ГУ «Актауский городской отдел строительства» Асхат Нурмухан сообщил, что в настоящее время проектно-сметная документация проекта «Благоустройство набережной от Скальной тропы до Солдатского пляжа» находится на стадии рассмотрения. После ее готовности будет проведена экспертиза. Определяется источник финансирования проекта.

В городском акимате дали понять, что местный исполнительный орган не претендует на весь участок, который арендует «Бриз», а также заявили: пока никто их с участка не гонит, но чиновники считают, что члены общественного объединения не выполнили предписанные им обязательства по благоустройст­ву территории.

– Прибрежная часть яхт-клуба отойдет на благоустройство. По меньшей мере его ждет сокращение территории. На основании данного проекта, возможно, им не продлят аренду. По факту мы имеем право им отказать, если мои коллеги так решат. Пока проект полностью не защищен и находится на экспертизе. У клуба есть возможность протянуть здания в другую сторону, им можно какой-то участок выделить, не всю территорию… Факт в том, что предприниматель должен обеспечить участок для сквозного круглосуточного прохода через территорию клуба и обеспечить его благоустройство, а не так как они там сейчас – огородились и шашлыки жарят. Мы предлагаем им это уже несколько лет. Мы же для туристов, для города стараемся, не для себя, – сообщил Асхат Нурмухан.

На вопрос нашего издания, не присмотрел ли кто-нибудь землю, арендуемую яхт-клубом, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Тилеген Едигеев ответил: «Это чушь!» Однако гарантий того, что данный земельный участок не продан под иные цели и не обе­щан третьим лицам, в акимате дать не смогли, лишь сообщили, что на сегодняшний день такой вопрос не рассматривается.

Весьма настораживает и тот факт, что в служебной записке руководителя ГУ «Актауский городской отдел строительства» Эльдара Машарыкова на имя руководителя ГУ «Ак­тауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» Ерлана Саркенова выдвигается просьба о том, чтобы однозначно все земельные участки, предоставленные ОО «Яхт-клуб «Бриз», вернуть в государственную собственность для выполнения проекта «Благо­устройство набережной от Скальной тропы до Солдатского пляжа». И не о каком компромиссном решении для сторон речь в ней, увы, не идет. Более того, единственную территорию в Актау, где предоставляют услуги для летних видов развлечений, почему-то считают «неосвоенной».

«Аренда земельного участка для яхт-клуба ранее продлевалась на непродолжительное время, однако за этот период работы по обновлению выполнены не были, а напротив, построено ограждение, что затрудняет свободный проход по прибрежной зоне. Убедительно просим Вас рассмотреть возможность возврата неосвоенных земельных участков для всеобщего блага горожан и гостей города, а также быть патриотом», – говорится в письме.

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