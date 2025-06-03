Люди в панике выпрыгивали из квартир

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате землетрясения на юго-западном побережье страны погиб один человек, пострадали 69, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Oxu.Az

«В результате землетрясения из-за панической атаки погиб 14-летний ребенок», – отметил Ерликая.

По словам министра, 69 человек получили ранения в результате паники и прыжков с высоты, 46 из них были доставлены в больницу. Али Ерликая подчеркнул, что в городе нет никаких разрушений.

Землетрясение магнитудой 5.8 произошло в турецком городе Мугла на побережье Мраморного моря.

В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD) отметили, что эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 02:17 по местному времени, находился в 10.43 км от Мармары на глубине 67.91 км.

Землетрясение в первую очередь ощущалось в Мугле ​​и близлежащих провинциях.

Губернатор Муглы Идрис Акбыйык в прямом эфире на TRT Haber сообщил, что один гражданин, запаниковав, выпрыгнул со второго этажа. По его словам, число людей, пострадавших подобным образом, возросло до 11.

Губернатор заявил, что сообщений о разрушениях в результате землетрясения не поступало.