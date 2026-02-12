Порядка 850 тыс. домохозяйств на юго-западе страны остались без электричества из-за шторма «Нильс», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В четырех департаментах объявлен «красный» уровень опасности из-за риска наводнений, сильных ветров и лавин», — говорится в материале радиостанции RTL.

Отмечается, что без электричества остались порядка 850 тыс. домов. Кроме того, в 32 департаментах страны действует «оранжевое» предупреждение.

Агентство Reuters 11 февраля сообщило, что на восточное побережье Мадагаскара обрушился тропический циклон «Гезани», в результате погибли девять человек. Отмечалось, что управление по борьбе со стихийными бедствиями передало информацию о 19 пострадавших, а также о 1,5 тыс. человек эвакуированных из Тоамасины, на который обрушился основной удар циклона.