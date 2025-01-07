Мошенник, обманувший родных братьев на 5 млн тенге, задержан в ЗКО

По факту начато досудебное расследование, проводятся следственные действия, передает Kazpravda.kz
В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали мужчину, который обманул нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой IPhone в кредит, сообщает Polisia.kz.
Мошенник предложил своим знакомым купить несколько смартфонов, пообещав, что они смогут продать их по более высокой цене и поделить прибыль.
Мужчина уверял, что после продажи они смогут закрыть кредиты, а оставшуюся сумму разделить между собой. Доверчивые жители города Уральск, поверив в его обещания, приобрели три IPhone 15 и еще передали мошеннику около двух миллионов тенге.
После получения телефонов мошенник исчез, а потерпевшие остались не только без денежных средств, но и без дорогостоящих устройств.
В результате расследования было установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим, составил более пяти миллионов тенге. В числе пострадавших — два родных брата, которые понесли значительные финансовые потери.
По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия.