Мошенник, обманувший родных братьев на 5 млн тенге, задержан в ЗКО

Мошенничество
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По факту начато досудебное расследование, проводятся следственные действия, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали мужчину, который обманул нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой IPhone в кредит, сообщает Polisia.kz.

Мошенник предложил своим знакомым купить несколько смартфонов, пообещав, что они смогут продать их по более высокой цене и поделить прибыль.

Мужчина уверял, что после продажи они смогут закрыть кредиты, а оставшуюся сумму разделить между собой. Доверчивые жители города Уральск, поверив в его обещания, приобрели три IPhone 15 и еще передали мошеннику около двух миллионов тенге.

После получения телефонов мошенник исчез, а потерпевшие остались не только без денежных средств, но и без дорогостоящих устройств.

В результате расследования было установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим, составил более пяти миллионов тенге. В числе пострадавших — два родных брата, которые понесли значительные финансовые потери.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия.

#ЗКО #мошенничество #телефоны

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