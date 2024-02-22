Мошенник обманывал акмолинцев под видом оказания госпомощи

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Мошенник под предлогом финансовой помощи от государства, оформил товарный кредит и микрозайм на ничего не подозревающих акмолинцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В январе в полицию поступило два аналогичных заявления в отношении неизвестного мужчины, который пришел в дом потерпевших и оформил кредиты.

Выяснилось, что в дом заявителей мужчина приходил под предлогом оказания финансовой помощи от государства и регистрации на сайте. В первом случае потерпевшей оказалась пожилая женщина, которая поверив обещаниям, предоставила мошеннику свои анкетные данные. Позже фигурант оформил на ее имя товарный кредит: приобрел мобильный телефон за 450 тысяч тенге.

Вторым потерпевшим стал другой житель района, к которому мошенник так же пришел в дом и под тем же предлогом завладел личной информацией заявителя и сделал несколько фото на свой мобильный телефон. Спустя месяц после визита незваного гостя, акмолинцу стали поступать звонки от сотрудников коллекторской компании по неоплаченному микрозайму на сумму 170 тысяч тенге.

Полицейскими по обоим фактам установлен подозреваемый, им оказался житель одного из сел Бурабайского района, который признался в содеянном. В настоящее время по фактам мошенничества проводятся досудебные расследования.

 

#Акмолинская область #кредиты #госпомощь #мошенник

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