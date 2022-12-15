Мошенник оформил кредиты на жительницу Туркестанской области

Как выяснилось, мужчина нашел на улице удостоверение личности потерпевшей и дважды оформил кредиты в микрофинансовых организациях.

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В отдел полиции Мактааральского района Туркестанской области обратилась местная жительница. Потерпевшая сообщила, что от ее имени неизвестные оформили онлайн-кредиты на 80 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Спустя месяц, когда пришло извещение об оплате долга, женщина обратилась за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрировали по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

С целью раскрытия преступления и установления подозреваемых стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате, они вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный житель Шардаринского района.

Как выяснилось, мужчина нашел на улице удостоверение личности потерпевшей и дважды оформил кредиты в микрофинансовых организациях.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства и причастность мошенника к другим преступлениям.