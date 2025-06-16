Его приговорили к пяти годам лишения свободы
Так, житель Уральска, зарегистрировав свою мать в качестве индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую деятельность, сообщает Kazpravda.kz
Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности.
Жертвами мошенника стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше 25 млн тенге.
«По приговору Уральского городского суда злоумышленник признан виновным в совершении мошенничества в отношении двух и более лиц, в особо крупном размере. Он приговорён к пяти годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма сроком на семь лет», – проинформировали в надзорном органе.