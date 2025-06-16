Мошенник под видом турагента «заработал» 25 млн тенге в Уральске

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Его приговорили к пяти годам лишения свободы

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Так, житель Уральска, зарегистрировав свою мать в качестве индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую деятельность, сообщает Kazpravda.kz 

Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности.

Жертвами мошенника стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше 25 млн тенге.

«По приговору Уральского городского суда злоумышленник признан виновным в совершении мошенничества в отношении двух и более лиц, в особо крупном размере. Он приговорён к пяти годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма сроком на семь лет», – проинформировали в надзорном органе. 

#уральск #мошенник #турагент #проукратура

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