Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Так, житель Уральска, зарегистрировав свою мать в качестве индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую деятельность, сообщает Kazpravda.kz

Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности.

Жертвами мошенника стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше 25 млн тенге.