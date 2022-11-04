Фото: ДП Карагандинской области
Происшествия

Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Мошенник обвел вокруг пальца юриста в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В конце октября этого года на телефон юриста одной из организаций Темирского района позвонил якобы сотрудник организации по защите прав потребителей.

Звонивший сообщил, что мошенники оформляют на мужчину кредит на 1,2 млн тенге и нужно перевести деньги на безопасный счет, который он тут же подсказал.

Ничего не подозревающий молодой человек следовал инструкциям мошенника и лишился более 1 млн тенге.

Теперь афериста пытается установить и задержать полиция.

 

 

 

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