Мошенники рассылают поддельные письма от "Казахстанского фонда устойчивости"

Фото: АО "Казахстанский фонд устойчивости"

В частности, мошенники распространяют доверчивым гражданам поддельные гарантийные и информационные письма, подписанные якобы руководящими работниками фонда о гарантировании передачи в собственность и регистрации права собственности на недвижимое имущество.

"Официально заявляем, фонд не осуществляет выдачу каких-либо гарантийных писем. Фонд является оператором ипотечной жилищной программы "7-20-25" и взаимодействует только с банками второго уровня. Фонд не работает с физическими лицами, не участвует в строительстве жилых объектов и не содержит на балансе жилую недвижимость. В этой связи, обращаем внимание граждан - проявляйте бдительность. Ни в коем случае не передавайте кому-либо деньги. Если вы стали свидетелем предъявления вам неизвестными людьми каких-либо писем, справок от имени фонда, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", - говорится в распространенной информации АО "Казахстанский фонд устойчивости".

В случае возникновения вопросов и подозрений, можно обратиться в фонд по номеру +7 (727) 277-20-25, добавили в пресс-службе.