Как используют ИИ аферисты, рассказали в МВД, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мошенники могут отправлять сообщения или звонки, имитируя голоса и текст, похожие на реальных людей – например, от имени банка, правоохранительных органов или ваших близких.

"Также аферисты могут использовать технологию Deepfake для создания поддельных изображений известных людей или родственников, чтобы быть убедительнее", - говорится в сообщении.

Обращайте внимание на нелогичные фразы и отсутствие эмоций.

Никогда не передавайте свои личные данные (ИИН, банковский счет, пароли) и доверяйте только официальным источникам.