Мошенники запускают рассылки от имени руководства Миннауки

Мошенничество
26
Гульмира Кунапия
корреспондент

О том, что группа лиц рассылает казахстанцам недостоверную информацию, предупредили в Миннауки, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство науки и высшего образования предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые через WhatsApp и Telegram создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства госоргана, а также рассылают недостоверную информацию.

«Министерство призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Ранее Антикор предупредил о фальшивых аккаунтах и звонках казахстанцам от имени сотрудников агентства. Также департамент полиции Алматы подготовил фотоколлаж со скринами переписок мошенников, которые они ведут от имени «руководителя» жертвы обмана. В диалоге лженачальник сообщает подчиненному о проводимой правоохранительными органами проверке и выдвигает требования.

#мошенничество #госорганы #обман #мессенджер

Популярное

Все
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Нарушали требования безопасности при перевозке детей
Чтобы воздух стал чище, парковки должны быть дороже?
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Определены победители регионального конкурса для участия в туре движения Abilympics
Нужен ли власти «слуховой аппарат»?
Туркестан готовится получить особый статус духовной столицы тюркского мира
«Читал я сладостный Коран...»
Взглянуть на Бурабай с высоты птичьего полета
В Восточном Казахстане на ремонт теплоисточников и сетей выделили свыше 20 млрд тенге
Легендарный министр мелиорации
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Более 200 ребят участвовали в спортивном празднике, организованном «Динамо»
Анализ бюджета: о госдолге и не только
Природный пожар охватил обширную площадь охраняемой зоны
IPO – в чем суть?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата

Читайте также

Ущерб от IT-преступлений в России составил более 210 млрд р…
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца экстради…
Казахстанцев предупредили об уловках интернет-мошенников
Мошенники предлагают трудоустройство в «Казахмыс» жителям Ұ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]