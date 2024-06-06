Мошенники запускают рассылки от имени руководства Миннауки

О том, что группа лиц рассылает казахстанцам недостоверную информацию, предупредили в Миннауки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство науки и высшего образования предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые через WhatsApp и Telegram создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства госоргана, а также рассылают недостоверную информацию.

«Министерство призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Ранее Антикор предупредил о фальшивых аккаунтах и звонках казахстанцам от имени сотрудников агентства. Также департамент полиции Алматы подготовил фотоколлаж со скринами переписок мошенников, которые они ведут от имени «руководителя» жертвы обмана. В диалоге лженачальник сообщает подчиненному о проводимой правоохранительными органами проверке и выдвигает требования.