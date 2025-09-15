Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Усть-Каменогорске мошенница выманила у предпринимательницы 23 млн тенге, пообещав запустить прибыльный проект, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

С заявлением в полицию обратилась глава торгового ИП в черте города. Летом малознакомая женщина пообещала ей помощь в финансовых вопросах, развитии бизнеса и даже предоставила бизнес-план. На протяжении двух месяцев обманщица под разными предлогами получила от владелицы магазина 23 млн тенге, причем оформляла расписки, где указывала проценты по возврату долга.

«Средства в полном объеме она обещала вернуть в конце августа, однако ничего не вернула», - рассказали в департаменте.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество».

Как напомнили полицейские, не стоит доверять малознакомым людям, предлагающим решить ваши финансовые проблемы. Необходимо перепроверять любую информацию и документы, связанные с бизнесом. Нельзя передавать крупные суммы без официальных договоров и тем более оформлять кредиты по просьбе третьих лиц.