Общество
Московский суд снова отправил Жомарта Ертаева под домашний арест
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест повторно задержанного по запросу Казахстана бывшего советника председателя правления банка RBK Жомарта Ертаева, объявленного на родине в международный розыск по делу о мошенничестве, сообщил Ria.ru пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства Пресненского межрайонного прокурора города Москвы об избрании в отношении Ертаева Жомарта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему избран домашний арест на срок до 26 декабря 2018 года", – сказал представитель суда.

Российские правоохранители ранее в мае задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити" и отвезли в суд для избрания меры пресечения. Пресненский суд Москвы отказался заключать бизнесмена под стражу, отправив его под домашний арест.

Прокуратура оспорила столь мягкую меру пресечения в суде, назвав ее "фатальной ошибкой", но Мосгорсуд постановление районного суда признал законным. Через несколько месяцев прокуратура вынесла постановление об освобождении Ертаева из-под домашнего ареста.

Сам Ертаев заявлял, что направил в дипорганы обращение об отказе от казахстанского гражданства. Ранее он попросил в России статус беженца. Кроме того, в суде казахстанский бизнесмен рассказал, что его супруга была вынуждена покинуть Россию из-за поступавших ей угроз и находится в третьей стране.

Прокуратура Казахстана, в свою очередь, этим летом добилась от российского МВД лишения Ертаева вида на жительства, выданное бизнесмену в ноябре прошлого года.

В Казахстане Ертаев обвиняется в хищении $80 млн у Bank RBK, однако защите удалось доказать, что преследование Ертаева было необоснованно.

В июне текущего года компания "Asset Invest", которой принадлежит 100% акций Алма ТВ, была признана банкротом.
Весной текущего года СМИ сообщили о задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Через несколько дней его поместили под домашний арест.

Ертаев заочно обвиняется Генпрокуратурой Казахстана в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 177 УК РК. По версии обвинения, Ертаев участвовал в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK", в котором он работал советником председателя совета директоров.

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