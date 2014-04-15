Участники форума обсудили широкий круг актуальных вопросов, касающихся интеграции науки и образования, совершенствования духовно-нравственной и интеллектуальной культуры современного общества, реализации задач Стратегии «Казахстан-2050».

«Этот форум посвящен великому ученому. Аль-Фараби перевел на арабский язык труды Аристотеля, Платона и других выдающихся греков. Без его участия европейская культура не начала бы возрождаться. Это огромный вклад в развитие мировой культуры и науки. Теперь нам нужно осваивать по-настоящему все глубинные оттенки великого знания, которое он оставил после себя», – подчеркнул поэт Олжас Сулейменов.

Ректор университета, академик Галым Мутанов представил инновационную модель развития КазНУ Аl-Farabi university smart city, в основе которой лежит учение мыслителя об идеальном городе. Гости и участники мероприятия ознакомились с экспозициями музея Аль-Фараби, основанного в здании университетской научной библиотеки. Особым событием стала презентация первой книги четырехтомника собрания сочинений Аль-Фараби «Добродетельный город». Издание посвящено 1145-летию со дня рождения ученого.

В рамках Фарабиевских чтений состоятся конкурс инновационных проектов и студенческих бизнес-инкубаторов, международный студенческий форум «Зеленый мост через поколения».

Ольга МАЛАХОВА