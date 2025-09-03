Все произошло 1 сентября. Накануне почти сутки дождь лил как из ведра. Ульба поднялась, течение заметно набрало силу. Один из мостовых «быков» не выдержал напора реки и накренился. Пролет обрушился.

Почти сразу в соцсетях появились фото и видео с аварийным путепроводом. Один водитель поделился пережитым стрессом: он почувствовал, как под колесами проваливается дорога, и успел резко сдать назад. Другой пришел к выводу, что родился в рубашке, – всего пять минут назад он проезжал по пролету, который обрушился...

Путепровод, известный в Усть-Каменогорске как Шнайдеровский, является частью важного маршрута, ведущего к крупному металлургическому комбинату и дальше в объезд города. Здесь днем и ночью не стихает поток грузового транспорта. Следует отметить, что в 2023 году при обследовании сооружения специалисты выявили четыре подмытые опоры. В 2024-м на их укрепление было вложено примерно 600 млн тенге. Другими словами, после дорогостоящего ремонта сооружение прослужило всего полтора года.

Ситуацию на месте оперативно оценил аким области Нурымбет Сактаганов. Проезд к Шнайдеровскому мосту перекрыт. По словам главы региона, необходимы тщательная экспертиза и заключения специалистов.

– Мы не можем сделать временный ремонт, это большой риск, – отметил аким. – Хорошо, что обошлось без человеческих жертв. Работы должна вести серьезная мостостроительная компания.