Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с Lexus в Алматы

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы произошло ДТП с участием Lexus, мотоцикла и автобуса. После столкновения с Lexus мотоциклист находится в реанимации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Информация и видео с ДТП были опубликованы в соцсетях. На кадрах видно, что, проезжая между машинами, мотоциклист от удара отлетел на дорогу и оказался под колесами автобуса. После ДТП водитель Lexus скрылся с места происшествия.

В пресс-службе полиции Алматинской области отметили, что расследуют инцидент.

"По указанной публикации проводятся розыскные работы по установлению местонахождения водителя данного транспортного средства, по результатам которых нарушитель будет привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством", - прокомментировали в ДП Алматинской области.

Иная информация будет предоставлена дополнительно, добавили в ведомстве.

В управлении здравоохранения области рассказали только о том, что пациент находится в реанимации.