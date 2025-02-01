«Моя любовь»: персональная выставка художницы Наталии Решетовой проходит в Павлодаре

Культура,Изобразительное искусство
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В экспозиции в областном художественном музее представлено около ста разножанровых картин и серии работ о казахской национальной культуре, любви, цветах, путешествиях, родном крае.

фото Валерия Бугаева

Привлекает внимание и портретная галерея. Все эти работы позволяют зрителям увидеть разноплановый талант художника, колориста, декоратора, тонко чувствующего окружающий мир.

– Здесь все картины о любви: к моему творчеству, родине, людям, которые меня окружают, – их портреты я написала. И для кого-то это был сюрприз, потому что я человека сфотографировала, а теперь он себя видит на выставке, – говорит Наталия Решетова. – Я счастливый художник, потому что мои картины радуют людей во всем мире. Часть работ за границей – я уже не могу ими похвастаться на вернисаже. Иногда бывает так, что картина в моем доме живет долго, а иногда даже забирают сырую работу, которая еще не высохла.

Событие, приуроченное к юбилею художницы, собрало множество восторженных зрителей. Большой выставочный зал музея был полон. Поздравить автора пришли не только коллеги и любители творчества, но и воспитанники Наталии Решетовой, ведь она больше 20 лет преподает в Детской художественной школе – клубе ЮНЕСКО. И своей любовью к искусству вдохновляет сот­ни талантливых павлодарских детей.

Как подчеркнула заместитель руководителя художественной школы Инна Масленникова, обладая яркой фантазией и эмоциональной заряженностью, Наталия Решетова вдохновляет своих учеников творить, создавать яркие образы, учит их размышлять о жизненных ценностях.

#Павлодар #выставка #художница

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