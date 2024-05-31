Можно ли купаться в реке Жайык
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Спасатели предупредили об опасности купания в реке Жайык
В связи с ЧС в Атырау открытие купального сезона перенесено на третью декаду июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области
Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления ликвидации ЧС Жантөре Шәдибекұлы.
«Из-за сильного течения купание в реке Жайык пока очень опасно. Поэтому мы рекомендуем купаться только в разрешенных местах после официального купального сезона. Строго запрещено отдыхать на диких пляжах и других несанкционированных местах отдыха», – заявил спикер.