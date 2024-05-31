Можно ли купаться в реке Жайык

Фото: акимат Атырауской области

В связи с ЧС в Атырау открытие купального сезона перенесено на третью декаду июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления ликвидации ЧС Жантөре Шәдибекұлы.