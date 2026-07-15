Можно ли проводить пикники и торговать в Ботаническом саду, разъяснили полицейские

В Астане стартовали масштабные профилактические рейды. Один из них прошел в Ботаническом саду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: акимат Астаны

Особое внимание было уделено пресечению нарушений правил благоустройства. Одновременно ведется работа по недопущению незаконной торговли и стихийного проката детских электромобилей на территории Ботанического сада. Специалисты проводят разъяснительную работу с гражданами.

«Мы ведем разъяснительную работу совместно с полицией. Объясняем, что оставлять после себя мусор и проводить пикники на территории Ботанического сада нельзя. Ботанический сад – не парк развлечений, здесь растут редкие растения. Здесь можно прогуляться с детьми и подышать свежим воздухом. Если нарушения повторяются, сотрудники полиции налагают административный штраф за нарушение правил благоустройства», – пояснил заместитель акима района Есиль Бақытжан Алдауов.

О правовой стороне контроля за общественными пространствами рассказал заместитель начальника Управления общественной безопасности Департамента полиции Астаны Еркін Жанабіл.

«С начала года более 700 лиц привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства на прилегающей территории Ботанического сада. По первой части статьи 505 КоАП РК предусмотрены предупреждение либо административный штраф в размере 20 МРП. Также более 300 лиц привлечены к ответственности за торговлю в неустановленных местах, штраф за это нарушение составляет 10 МРП», – сообщил Еркін Жанабіл.

Отмечается, что рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил благоустройства и пресечению стихийной торговли на территории столицы проводятся ежедневно.